РК ВОЈВОДИНА ОЈАЧАО БЕКОВСКУ ЛИНИЈУ ИЗ ВАРДАРА: Стигао Матија Николић
26.08.2025. 15:04 15:06
Рукометни клуб Војводина довођењем средњег бека Матије Николића из Вардара комплетирао је тим за наредну сезону.
Новосађани циљају нови трофеј у Купу „Проф. др Бранислав Покрајац", али и титулу првака државе и завршницу ЕХФ Купа.
Николић је претходне две сезоне бранио боје Вардара са којим је играо Лигу Европе и упркос томе што има свега 23 године, доноси потребно искуство чети Владана Матића. Претходно је из македонског гиганта у Српску Атину стигао Марко Срдановић, који игра на позицији левог крила на ком је прошле године стандардан био египатски репрезентативац Ахмед Сеса.