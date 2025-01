БРАНИЛАЦ ТИТУЛЕ У ПОЛУФИНАЛУ У МЕЛБУРНУ: Синер лако против Де Минора, осврнуо се и на Ђоковића и Алкараза

Меч је трајао један сат и 48 минута. Синер је најбољи тенисер света, док се Де Минор налази на осмом месту АТП листе.

Синер, који брани титулу на Аустралијан опену, играће у полуфиналу против Американца Бена Шелтона. Амерички тенисер је раније у четвртфиналу савладао Италијана Лоренца Сонега 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4).

– Данас сам се осећао добро, раним брејком у сваком сету је пут до тријумфа био лакши. Он је опасан тенисер, данас није ишло и хвала навијачима на фантастичној и фер атмосфери. Овакви мечеви могу брзо да се заврше, али може и да дође до промене ако падне ниво игре, али ја сам срећан својим наступом – рекао је Синер после меча.

Он је истакао да се добро спремио за меч против Де Минора.

– Имам искусан тим са собом, захвалан сам им, разумеју ме боље од себе. Играм тенис толико дуго, али могу да унапредим много тога. Спремао сам се за данас, увече кад играш покушаваш да спаваш што више, да се храниш здраво и добро да се загрејеш. Било је прохладно данас, дувао је ветар, па смо се загревали у затвореном, још један резултат је полуфинале и видећемо шта ће тамо бити – додао је италијански тенисер.

Синер је признао да је у уторак пратио меч четвртфинала између Новака Ђоковића и Карлоса Алкараза. Ђоковић је на крају славио са 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

– Гледао сам меч до краја, знао сам да могу да спавам дуго. Био је фантастичан меч и то у четвртфиналу, то је меч за финале. То је та врста ривалитета Карлоса и Новака, био је невероватан меч, поени, размене и то је потребно оваквој публици. Видећемо шта ће бити у овој сезони, долазе нови играчи, надам се да ћу створити лепе ривалитете – истакао је Синер.

