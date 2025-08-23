clear sky
БРАВО ЗА СРПСКУ ТЕНИСЕРКУ! Александра Крунић у финалу турнира у Кливленду

23.08.2025. 12:10 12:16
Пише:
Дневник
Извор:
К1
Српска тенисерка Александра Крунић пласирала се у финале дубла у пару са Рускињом Аном Данилином на турниру у Кливленду.

Српкиња ће се борити за 8. титулу у конкуренцији дублова пошто је да Рускињом у полуфиналу Кливленда победила Чехиње Анастасију Детијук и Миријам Скох резултатом 2:0 (6:2, 6:4) за сат и 19 минута.

Крунићева и Данилина ће се данас од 18 часова по српском времену за титулу борити против пара из Тајвана и Кине, Хао-Чинг Чан и Ксињу Ђијанг.

 

александра крунић тениски турнир кливленд
Спорт Тенис
