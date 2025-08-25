ЂОКОВИЋ ПРЕД МЕЧ СА СВЈАДОМ: „Може да одигра меч живота, али ја сам спреман“
Новак Ђоковић је рутински отворио овогодишњи US Open победом у првом колу, а већ у наредном мечу га чека нови амерички изазов – Закари Свјада.
Србин истиче да га познаје од раније јер су неколико пута тренирали заједно, али додаје да ће се максимално припремити за овај дуел.
– Мислим да смо једном играли, али нисам сигуран, свакако га знам од раније. Био је један од перспективних америчких тенисера, тренирали смо док је био млађи. Ипак, домаћи играчи увек имају ветар у леђа због публике, могу да одиграју меч живота јер немају шта да изгубе. Зато ћу урадити домаћи задатак и бити потпуно спреман – поручио је Новак.
Ако савлада Свјаду, у трећем колу могао би да се састане са победником дуела Камерона Норија и Франсиска Комесане, што би му додатно отворило пут ка осмини финала.