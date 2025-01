”ЕНДИ МАРИ БИ МУ РЕКАО ПОТПУНО ИСТУ СТВАР” Виландер коментарисао Ђоковића пред Аустралијан опен

Ђоковић је наступио у Бризбејну већ, где га је у четвртфиналу зауставио Рејли Опелка.

"Гледао сам тај меч и Новак је изгледао физички баш добро и мислим да ће емотивно бити много више у томе на Аустралијан опену", рекао је Виландер и додао:

"Мислим да би му Енди Мари рекао потпуно исту ствар јер је прошао кроз те емоције играјући мање турнире, покушавајући да се 'запали' за Вимблдон пред крај каријере и то је много лакше. Мислим да је Новак у добром стању".

Wilander believes that Djokovic is in the running for the Australian Open title 👀🇦🇺#tennis #AusOpen #AO2025 pic.twitter.com/V6ZIzR1lIw

