(ФОТО) ШОК НА УС ОПЕНУ Јелени Докић позлило, брзо је одвезли у болницу! Долази до најгорег- мораће на операцију!
Велика драма догодила се током преноса УС Опена претходне ноћи, пошто је бивша аустралијска тенисерка Јелена Докић хитно морала да буде пребачена у болницу. Њој је позлило након преноса за телевизију у Аустралији.
Она се тим поводом огласила на Инстаграму. Истакла је да има велики фиброид, који ће морати да уклони операцијом. Њену објаву преносимо у целости.
- Када завршите на хитном сату након завршетка дневног извештавања са Отвореног првенства САД. Захвална сам што ћу бити добро.
Само сам хтела да објавим ово као подсетник и упозорење за наше здравље, посебно жена и наше репродуктивно здравље. Имам прилично велики фиброид (неканцерогена израслина у мојој материци).
Одбачен је као ништа значајно (много жена га има и живи са тим). Изгледа. Шта год то значило.
И док то може бити случај, да, многи ће такође бити и више погођени него други његовом величином, болом, погоршањима и крварењем. Што се мени и десило. Мораћу на операцију касније ове године да га уклоним.
У међувремену, ради се о управљању болом, обилним крварењем и погоршањима. До сада је све било у реду, али последњих неколико месеци нешто није било у реду. Нешто није било у реду.
Зато желим да ова објава буде важан подсетник. Пратите своје инстинкте и осећај. Ако вам нешто смета, немојте то игнорисати. Чак и ако се испостави да није ништа, боље је бити опрезан него касније нешто крене по злу.
Радите редовне прегледе и за сваки, чак и најмањи бол или нешто необично, одмах се обратите лекару. Не игноришите бол, редовни прегледи су кључни за рано откривање и могу вам спасити живот.
И што је најважније, никада не дозволите никоме да вам каже да није ништа, како би требало да се осећате и увек потражите друго мишљење и борите се за себе и своје здравље. Ви најбоље познајете себе и ако вас боли или нешто није у реду, а неко то игнорише, обратите се другој особи и не прихватајте „не“ као одговор када су у питању скенирања, тестови и прегледи. Увек ћете бити свој најбољи заговорник за своје здравље. Зато се борите за себе и не прихватајте „не“ као одговор.
Такође, велико хвала невероватним здравственим радницима у болници Епворт овде у Мелбурну. Посао који обављате је невероватан и хвала вам што сте се бринули о мени и што сте се побринули да будем добро на најбољи и најбржи могући начин. Сви сте невероватни. Легенде - стоји у објави Јелене Докић.