clear sky
21°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ШОК НА УС ОПЕНУ Јелени Докић позлило, брзо је одвезли у болницу! Долази до најгорег- мораће на операцију!

29.08.2025. 08:25 08:33
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
jelena dokić
Фото: Screenshot YT TODAY

Велика драма догодила се током преноса УС Опена претходне ноћи, пошто је бивша аустралијска тенисерка Јелена Докић хитно морала да буде пребачена у болницу. Њој је позлило након преноса за телевизију у Аустралији.

Она се тим поводом огласила на Инстаграму. Истакла је да има велики фиброид, који ће морати да уклони операцијом. Њену објаву преносимо у целости.

- Када завршите на хитном сату након завршетка дневног извештавања са Отвореног првенства САД. Захвална сам што ћу бити добро.

Само сам хтела да објавим ово као подсетник и упозорење за наше здравље, посебно жена и наше репродуктивно здравље. Имам прилично велики фиброид (неканцерогена израслина у мојој материци).

Одбачен је као ништа значајно (много жена га има и живи са тим). Изгледа. Шта год то значило.

И док то може бити случај, да, многи ће такође бити и више погођени него други његовом величином, болом, погоршањима и крварењем. Што се мени и десило. Мораћу на операцију касније ове године да га уклоним.

У међувремену, ради се о управљању болом, обилним крварењем и погоршањима. До сада је све било у реду, али последњих неколико месеци нешто није било у реду. Нешто није било у реду.

Зато желим да ова објава буде важан подсетник. Пратите своје инстинкте и осећај. Ако вам нешто смета, немојте то игнорисати. Чак и ако се испостави да није ништа, боље је бити опрезан него касније нешто крене по злу.

Радите редовне прегледе и за сваки, чак и најмањи бол или нешто необично, одмах се обратите лекару. Не игноришите бол, редовни прегледи су кључни за рано откривање и могу вам спасити живот.

И што је најважније, никада не дозволите никоме да вам каже да није ништа, како би требало да се осећате и увек потражите друго мишљење и борите се за себе и своје здравље. Ви најбоље познајете себе и ако вас боли или нешто није у реду, а неко то игнорише, обратите се другој особи и не прихватајте „не“ као одговор када су у питању скенирања, тестови и прегледи. Увек ћете бити свој најбољи заговорник за своје здравље. Зато се борите за себе и не прихватајте „не“ као одговор.

Такође, велико хвала невероватним здравственим радницима у болници Епворт овде у Мелбурну. Посао који обављате је невероватан и хвала вам што сте се бринули о мени и што сте се побринули да будем добро на најбољи и најбржи могући начин. Сви сте невероватни. Легенде - стоји у објави Јелене Докић.


 

УС опен јелена докић операција
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај