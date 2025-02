(ФОТО, ВИДЕО) РУСКО ЧУДО ОД ДЕТЕТА НЕ СТАЈЕ: „Нова“ Шарапова игра за титулу, Андрејева елиминисала и Рибакину у Дубаију

Oва 17-годишњакиња, за коју сви говоре да је нова Марија Шарапова, победила је још једну искуснију тенисерку и исписала је историју пошто је постала најмлађа која се пласирала у финале ВТА турнира из серије 1000.



Пошто је у четвртфиналу направила изненађење када је елиминисала Игу Швјонтек, другу играчицу на свету, сада је још једној узела меру.

У полуфиналу је победила Казахстанку Елену Рибакину резултатом 6:4, 4:6, 6:3. Меч је трајао два сата и 16 минута. Рибакина је седма тенисерка света, док је Андрејева 14. на ВТА листи.

Био је ово други међусобни дуел две тенисерке и прва победа за Андрејеву.

Руска тенисерка ће се у суботу у финалу борити за другу титулу у каријери.

Андрејева ће у финалу играти против победнице меча између Данкиње Кларе Товсон и Чехиње Каролине Мухове. ВТА турнир у Дубаију игра се за наградни фонд од 3.654.963 долара.