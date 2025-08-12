clear sky
КАМПИНА ГРАНДЕ И НОВИ САД: ГРАДОВИ ГДЕ КРЕАТИВНОСТ ПОКРЕЋЕ РАЗВОЈ Уметност мотор за напредак  друштва

У унутрашњости Бразила, далеко од обале и великих метропола, налази се Кампина Гранде – град који је доказ да иновације и медијске уметности могу да цветају и ван уобичајених културних центара.

Носилац Унеско титуле у области медијских уметности, Кампина Гранде је симбол урбаног развоја заснованог на знању, технологији и култури.

Лидери у образовању

Попут Новог Сада, који користи креативне индустрије као алат за друштвени напредак, и Кампина Гранде медијску уметност не види само као израз, већ као мотор локалне трансформације. Град је зачетник првог технолошког парка у региону и једини у Бразилу који има универзитетски програм посвећен медијским уметностима. У том погледу, он је пионир и образовни лидер – са чак 21 универзитетом и највећим бројем доктора наука по глави становника у земљи (један на сваких 590 становника).

Оваква концентрација знања и младих талената ствара плодно тло за креативни развој. Међу најважнијим културним институцијама је SESI Дигитални музеј Кампина Грандеа, простор посвећен историји града и медијским уметностима. Ова институција, као и планирани лабораторијум за иновације и медијску уметност, указују на озбиљан стратешки приступ у коме уметност постаје део свакодневног живота, образовања и урбаног планирања.

Културне манифестације - спој традиције и савременог израза

Град се истиче и по великим културним манифестацијама – посебно по фестивалу São João de Campina Grande, који обухвата музику, плес, позориште, занатство, гастрономију и медијске уметности у јединствени спектакл. Слично као и Нови Сад кроз своје вишеслојне фестивале и културне пројекте, Кампина Гранде комбинује традицију и савремени израз како би створио аутентичан културни идентитет.

Као члан Унеско мреже, Кампина Гранде планира сарадње са другим градовима – кроз Међународни фестивал медијских уметности, размене истраживача и студената, мапирање креативне економије и стварање методологија за препознавање културних специфичности. У том контексту, сарадња са градовима попут Новог Сада може отворити нове могућности размене знања и искустава између глобалног југа и севера.

Оно што спаја Нови Сад и Кампину Гранде јесте вера у креативност као темељ развоја. У времену у којем се друштва брзо мењају, ова два града постају примери како уметност може бити не само културни ресурс, већ и политичка, образовна и економска снага.

