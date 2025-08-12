КЛУБ ЗА СТАРЕ И ОДРАСЛЕ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ У ЗРЕЊАНИНУ Изложбама и радним акцијама улепшавају простор
У Клубу за стара и одрасла лица у Зрењанину све до септембра просторије им красе уметничка дела чланова ликовне секције, а у овој години већ четврти пут организују радну акцију у оквиру које оплемењују простор у коме бораве.
Ретроспективна изложба слика вредних чланова ликовне секције уз пригодни, добро осмишљени, музичко-поетски програм под називом „Боје што љубав значе”, недавно је уприличена у Клубу.
Славица Богдановић, руководилац Клуба, је за “Дневник” појаснила да су слике које су изложене све до септембра дела 25 чланова ликовне секције.
- Изложба има задатак да бројној публици улепша дан уживањем у сликама прелепог колорита. Сви се аматерски бавимо сликањем и почели смо након одласка у пензију. То нам употпуњује време, а уживамо у сликању. Заправо, посветили смо се хобију за који нисмо имали времена док смо били радно активни. Свим теникама се бавимо, од акварела до уља на платну, свако спрам својих афинитета. Мотиви су такође различити, али у већини случајева је реч о пејзажима – каже Богдановић.
Изложба ће красити просторије клуба све до септембра, када ће бити постављени нови радови ликовне колоније. Реч је о 38 слика које ће бити урамљене и спремне за изложбу у септембру, која ће трајати месец дана.
- У овогодишњој ликовној колонији одржаној у јуну учествовали су чланови ликовне секције клуба, гости из Геронтолошког центра Панчево, Геронтолошког центра Зрењанин. Упријатној атмосфери, оази природе, рађале су се прелепе слике окупљених талентованих уметника аматера који су инспирацију нашли у сеновитој башти Клуба., где су слободно стварали на лицу места. Нама је остало 38 слика, па ћемо у септембру организовати продајну изложбу, а приход од продатих слика биће употребљен за рад Клуба – казала је Богдановић.
Како би угостили све оне који се случајно и намерно упуте у клуб за стара и одрасла лица у Зрењанину, чланови су до сада четири пута организовали радне акције за уређење дворишта и сађење цвећа како би се према речима наше саговорнице простор оплеменио и у њему могли сви да уживају.
Клуб у Зрењанину постоји од 1983. године
У оквиру Геронтолошког центра Зрењанин, као облик отворених oблика социјалне зашите ,од 1983. године постоји Клуб за стара и одрасла лица. Kлуб за стара и одрасла лица својим члановима пружа различите садржаје и омогућава активну, квалитетнију и садржајнију старост. Рад Клуба је прилагођен захтевима и потребама чланова, а у 2024. години бројао је 185 чланова и од тога су 104 жене, а 81 мушкарац. Током године примљено је 60 нових чланова.
- Одзив по позиву на радну акцију последњег дана јула био је више него задовољавајући. Познато је да је у клубу тренутно летња пауза, али то није сметало, одазвао се велики број наших чланова, који су вредно радили на уређењу нашег дворишта. Резултати су више него видљиви. Поред урађеног посла, присутни чланови су се лепо дружили уз кафу и сокове које је обезбедио Клуб, а било је и куваног кукуруза. То је обезбедио један од чланова. Још једном се показало да су радне акције у Клубу неопходне и да је након њих наш Клуб, посебно двориште много лепши и пријатнији за боравак – казала је Славица.