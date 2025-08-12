СПРЕМНЕ LAST MINUTE ПОНУДЕ У Бугарску за 150 евра на недељу дана, а у Грчку 300 евра за ноћ
Летња сезона је у пуном јеку, али још није касно да се кофери спакују и крене на заслужени одмор.
Новосадске туристичке агенције припремиле су атрактивне last minute понуде које ће обрадовати, како породице, тако и младе авантуристе жељне нових дестинација.
У неким од највећих агенцијама у понуди су аранжмани са попустима и до 40 одсто за дестинације широм Европе и региона. Међу најтраженијим дестинацијама налазе се Грчка – Халкидики и Крит, Бугарска – Сунчев брег, али и егзотични Египат и Тунис, идеални за љубитеље сунца и мора.
Цене смештаја у пакет аранжманима крећу се од 150 евра за седмодневни боравак у хотелима са три звездице у Бугарској, до око 300 евра по ноћи за аll inclusive понуде у Грчкој. Егзотични аранжмани за Египат и Тунис стартују од 350 евра за једно ноћење, док у укупну цену смештаја у овим земљама северене Африке често спада и повратна авионска карта. А најчешће су у понуди луксузни хотели који такође нуде аранжмане аll inclusive.
– Last minute понуде су одлична прилика да се, по знатно повољнијим ценама, искористи слободно време. Имамо аранжмане са поласцима већ наредних дана, а услови су флексибилни и прилагођени захтевима путника – рекли су за „Дневник” из једне туристичке агенције.
Поред класичног летњег одмора, у понуди су и викенд- -излети у региону, као и туристичке туре с нагласком на гастрономске и винске туре Војводине. За оне који воле активан одмор, спремни су аранжмани за планинарење у Србији и суседним земљама
Поред класичног летњег одмора, у понуди су и викенд-излети у региону, као и туристичке туре са нагласком на гастрономске и винске туре Војводине. За оне који воле активан одмор, спремни су аранжмани за планинарење у Србији и суседним земљама.
Туристи из Новог Сада могу да очекују комплетно организован превоз, смештај у хотелима са четири и пет звездица, као и пратњу водича на дестинацијама. Све агенције поштују важеће здравствене протоколе, што је додатни плус у време када је сигурност на првом месту.
Заинтересовани путници могу да посете агенције лично или да се информишу путем званичних интернет страница и друштвених мрежа. С обзиром на ограничен број места у последњим групама, саветује се да се на резервације не чека до последњег тренутка.
Како је екипа „Дневника” сазнала, ускоро се очекује да у понуди буду и јесење дневне и вишедневне туре, као и понуде за зимске празнике у европским и азијским државама.