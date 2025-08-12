У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ Стручна предавања и кустоска вођења
12.08.2025. 09:55 09:59
У оквиру пратећег програма изложбе „Атељеи уметника”, у Галерији Матице српске у петак, 15. августа од 19 часова одржаће се предавање „Од уточишта приватности до простора друштвености: трансформације атељеа у модерној уметности”.
Предавач је др Ана Ереш.
Такође, тог викенда, у суботу и недељу, 16. и 17. августа, биће спроведена и кустоска вођења кроз поставку „Атељеи уметника”. Публику ће водити мср Горан Вујков и Ивана Јањић.