У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ Стручна предавања и кустоска вођења

12.08.2025. 09:55
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
Фото: промо

У оквиру пратећег програма изложбе „Атељеи уметника”, у Галерији Матице српске у петак, 15. августа од 19 часова одржаће се предавање „Од уточишта приватности до простора друштвености: трансформације атељеа у модерној уметности”.

Предавач је др Ана Ереш.

Такође, тог викенда, у суботу и недељу, 16. и 17. августа, биће спроведена и кустоска вођења кроз поставку „Атељеи уметника”. Публику ће водити мср Горан Вујков и Ивана Јањић.

Галерија Матице српске
