ИГА ШВЈОНТЕК У ПОЛУФИНАЛУ СИНСИНАТИЈА: У четвртфиналу надиграла Ану Калинскају
15.08.2025. 19:53 19:57
Пољска тенисерка Ига Швјонтек пласирала се у полуфинале турнира у Синсинатију, пошто је данас у четвртфиналу победила Рускињу Ану Калинскају 6:3, 6:4.
Меч је трајао један сат и 34 минута. Швјонтек је трећа тенисерка света, док се Калинскаја налази на 34. месту ВТА листе.
Ово је био други међусобни дуел пољске и руске тенисерке, а први тријумф Швјонтек.
Пољска тенисерка ће у полуфиналу играти са победницом меча између Белорускиње Арине Сабаленке и Елене Рибакине из Казахстана.
У преостала два четвртфинала састаће се Варвара Грачева (Француска) - Вероника Кудерметова (Русија) и Јасмин Паолини (Италија) - Коко Гоф (САД).
ВТА турнир у Синсинатију се игра за наградни фонд од 5.152.599 долара.