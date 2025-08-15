clear sky
Navigacija
ИГА ШВЈОНТЕК У ПОЛУФИНАЛУ СИНСИНАТИЈА: У четвртфиналу надиграла Ану Калинскају

15.08.2025. 19:53 19:57
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
(Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)
Фото: Tanjug (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)

Пољска тенисерка Ига Швјонтек пласирала се у полуфинале турнира у Синсинатију, пошто је данас у четвртфиналу победила Рускињу Ану Калинскају 6:3, 6:4.

Меч је трајао један сат и 34 минута. Швјонтек је трећа тенисерка света, док се Калинскаја налази на 34. месту ВТА листе.

Ово је био други међусобни дуел пољске и руске тенисерке, а први тријумф Швјонтек.

Пољска тенисерка ће у полуфиналу играти са победницом меча између Белорускиње Арине Сабаленке и Елене Рибакине из Казахстана.

У преостала два четвртфинала састаће се Варвара Грачева (Француска) - Вероника Кудерметова (Русија) и Јасмин Паолини (Италија) - Коко Гоф (САД).

ВТА турнир у Синсинатију се игра за наградни фонд од 5.152.599 долара.

 

Ига Швјонтек тениски турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
