ИЗГУБИО САМО СЕТ Ђоковић победио Норија за пласман у осмину финала Ју-Ес опена

30.08.2025. 07:16 07:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у осмину финала Ју-Ес опена победом над Британцем Камероном Норијем резултатом 3:1, по сетовима 6:4, 6:7 (4:7), 6:2 и 6:3.

Ђоковић је после четири сета и два сата и 49 минута успео да седми пут у каријери надигра Британца.

Забележио је и 192. тријумф на гренд слемовима који се играју на бетону, чиме је престигао Роџера Федерера и постао апсолутни рекордер.

У борби за четвртфинале српски тенисер играће против Немца Јана Ленарда Шруфа, који је са 3:0 елиминисао Франсиса Тијафоа.

Новак Ђоковић УС опен
Спорт Тенис
