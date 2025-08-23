ЈАНИК СИНЕР ШОКИРАО СВЕТ! Проговорио о напуштању тениса, ЕВО шта је рекао родитељима
Италијански тенисер Јаник Синер налази се у сјајној форми ове сезоне и са пуно елана дошао је у Сједињене Америчке Државе како би покушао да освоји још један Гренд слем.
Подизао је трофеје у Аустралији и на Вимблдону, док је био близу да то учини и на Ролан Гаросу, али је после великог преокрета од њега био бољи Карлос Алкараз.
Управо су њих двојица највећи претенденти за наслов, наравно, никада не би требало отписати ни Новака Ђоковића, најбољег тенисера свих времена који жели да освоји свој 25. Гренд слем.
Јаник Синер је на конференцији за медије уочи старта УС Опена причао и о периоду када је био млађи и шта је рекао својим родитељима уколико не буде у ТОП 200 са своје 23 године.
Сећам се шта сам рекао родитељима. Кад сам био млад и напустио кућу, уколико са 23 или 24 године не будем у најбољих 200 на свету нећу више играти. Не бисмо могли да приуштимо неопходан новац да бих наставио, много је то пара за путовање по свету и турнирима. И ако имаш тренера... Био сам веома срећан што сам са 18 година почео да зарађујем новац и осећао сам се сигурно. Кад си млад желиш да оставриш сан - да будеш први на свету, освојиш Гренд слем. Да сте ме питали као младог био би изузетно срећан да сам у најбољих 100, све изнад је велика награда - рекао је Синер.