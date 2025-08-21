ЈУ ЕС ОПЕН НА ПРАГУ Ево против кога Новак игра на старту турнира, а који моћан ривал је могући противник у полуфиналу
21.08.2025. 18:35 18:46
ЊУЈОРК: Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић на старту УС Опена играће против Американца Лернера Тијена, одлучено је данас жребом у Њујорку.
Ђоковић је у половини жреба у којој је и Карлос Алкараз, што значи да је Шпанац евентуални ривал у полуфиналу. Бранилац титуле и светски број 1 Јаник Синер је могући ривал у финалу.
Хамад Међедовић ће у првом колу играти против Немца Данијела Алдтмајера, ривал Миомиру Кецмановићу биће талентовани Бразилац Жоао Фонсека, а Ласлу Ђереу Белгијанац Рафаел Колињон. Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић на старту ће играти против Јапанке Мојуку Учиме.