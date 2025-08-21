overcast clouds
МИЛИОН ДОЛАРА ОТИШЛО У ИТАЛИЈУ: Ерани и Вавасори освојили УС Опен, Швјонтек и Руд без пехара

21.08.2025. 13:02
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Yuki Iwamura

Италијански пар Сара Ерани и Андреа Вавасори освојио је УС Опен у конкуренцији микс дублова.

У финалу у Њујорку победили су Пољакињу Игу Швјонтек и Норвежанина Каспера Руда 6:3, 5:7, 10:6.

Меч је трајао 90 минута. Ерани и Вавасори су за тријумф у микс дублу освојили новчану награду од милион долара.

Италијански дубл је претходно у полуфиналу победио амерички пар Данијел Колинс/Кристијан Харисон 4:2, 4:2, док су Швјонтек и Руд у другом полуфиналу савладали Американку Џесику Пегулу и Британца Џека Дрејпера 3:5, 5:3, 10:8.

УС Опен почиње 24. августа, а игра се за наградни фонд већи од 90 милиона долара.

Спорт Тенис
