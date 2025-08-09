clear sky
МИОМИР КЕЦМАНОВИЋ ЕЛИМИНИСАН са Мастерса у Синсинатију

09.08.2025. 10:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
kecmanovic
Фото: Youtube Printscreen/Sport klub

Српски тенисер Миомир Кецмановић елиминисан са Мастерса у Синсинатију пошто га је победио Американац Квин резултатом 2:0 (7:6(7:5), 6:4) за сат и 39 минута.

Кецмановић, 49. на АТП листи, боље је почео меч, повео је у првом сету са 4:2, имао и сет лопту, али му је Квин тада узвратио, изједначио на 5:5 да би на крају победника сета одлучио тај-брејк у коме је Американац славио са 7:5.

У другом сету Квин користи прву брејк лопту и узима гем на сервис Кецмановића за рано вођство од 3:1. Српски тенисер већ у следећем гему пропушта брејк лопту, али успева да ривалу одузме сервис са изједначење 4:4. 

Међутим, већ у следећем гему и он губи на свој сервис и Американац на крају сервисом потврђује победу.

