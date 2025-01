"Никад нећеш бити нови Ђоковић, досадан си" ШПАНАЦ ПОНИЗИО  СИНЕРА , САСУО МУ ИСТИНУ У ЛИЦЕ

"Наравно да нас све подсећа на Ђоковића. Као када се издужи и стигне немогућу лопту. Када погледате на његову клупу, тамо су Парко Паники и Улисес Бадио, задужени толико година за Нолетово тело и сада Синерово. Ту је и дизање пехара увис као што то чини Новак. Али, колико год нас подсећа на Ђоковића, хајде да будемо искрени: Синер је много досаднији".

"Да, можеш да победиш најбоље на свету и да играш досадно. Можеш да будеш убедљиво први на свету и опет досадан. Можеш да потпишеш уговоре са хиљаде брендова и опет можеш да будеш досадан. Чак и његов говор тела на терену: када тражите његове фотографије са мечева, морате да користите 'зум' да нађете једну која је добра. Са Алкаразом, Ђоковићем, Надалом и осталима - има их тона. Чак и када губе, они имају покрете, гестове, праве различите изразе лица, гледају публику. Синер, с друге стране, тешко се узбуђује. Све ради без гестикулација, са том неуредном црвенкастом косом и пегама на лицу. Изгледа као невино дете које никад није поломило тањир", наводи аутор и подсећа да чак и када је подизао трофеј, то је изгледало некако чудно.

Шпански новинар каже да не може да се присети иједног финала који је одиграо неко из "велике тројке" и који му је оставио такав млак утисак попут Синера, пошто колико год да су и Федерер, Надал или Ђоковић били доминантни - остављали су још неки траг на меч. Било то харизмом, емоцијом...

"Можда на крају крајева Синер игра слично Ђоковићу, али је далеко досаднији од њега. Није неопходно да тенисер скаче из хаоса у хаос као Ноле, увек на мети због свог понашања или изјава, нити да буде отровног језика као Ник Кирјос. Али, између тога и како је Јаник Синер млак - постоји читав процеп", закључује се у тексту који се неће допасти Јанику Синеру, а још мање онима који од њега желе да направе ново "лице тениса", као Федереров агент.

Подсетимо, далеко већи проблем код Јаника Синера, од онога на који аутор указује у тексту, свакако је то што је прошле године био два пута позитиван на допинг тесту и избегао је казну и осуду јавности. Тек у априлу чека се званична одлука.

