НОВАК ИЗГУБИО ПРВИ СЕТ: Алкараз повео у епском дуелу на УС опену, направио први корак ка финалу

05.09.2025. 22:09 22:12
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Seth Wenig

Српски тенисер Новак Ђоковић игра полуфинале УС опена против Карлоса Алкараза.

У епском дуелу улог је финале и борба за трофеј на последњем гренд слему у сезони.

Новак и даље јури 25. гренд слем. Ово је њихов девети међусобни дуел, а Србин води 5:3 и добио је последња два сусрета – у финалу Олимпијских игара у Паризу 2024. и у четвртфиналу овогодишњег Аустралијан опена. 

Победник ће играти у финалу против бољег из дуела Јаник Синер – Феликс Оже Алијасим. 

Први сет припао Шпанцу

Новак је изгубио први сет. Шпанац је добио резултатом 6:4. Алкараз је одмах на почетку направио брејк, повео 2:0, па 3:1. Ђоковић је јурио заостатак, а Карлос је водио 4:2, те 5:3. Стигао је Србин до 5:4, али је Алкараз искористио свој сервис за 6:4. 

Спорт Тенис
