НОВАК ИЗГУБИО ПРВИ СЕТ: Алкараз повео у епском дуелу на УС опену, направио први корак ка финалу
Српски тенисер Новак Ђоковић игра полуфинале УС опена против Карлоса Алкараза.
У епском дуелу улог је финале и борба за трофеј на последњем гренд слему у сезони.
Новак и даље јури 25. гренд слем. Ово је њихов девети међусобни дуел, а Србин води 5:3 и добио је последња два сусрета – у финалу Олимпијских игара у Паризу 2024. и у четвртфиналу овогодишњег Аустралијан опена.
Победник ће играти у финалу против бољег из дуела Јаник Синер – Феликс Оже Алијасим.
Први сет припао Шпанцу
Новак је изгубио први сет. Шпанац је добио резултатом 6:4. Алкараз је одмах на почетку направио брејк, повео 2:0, па 3:1. Ђоковић је јурио заостатак, а Карлос је водио 4:2, те 5:3. Стигао је Србин до 5:4, али је Алкараз искористио свој сервис за 6:4.
Stepping up to the occasion.
Carlos Alcaraz seals the first set 6-4 vs Djokovic! pic.twitter.com/T13MK7RSW2
— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025