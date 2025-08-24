НОВАК КРЕЋЕ У ПОХОД НА 25. ГРЕНД СЛЕМ ТИТУЛУ! Данас почиње Ју Ес Опен
ЊУЈОРК: На тениским теренима Флешинг Медоуза у Њујорку данас почиње последњи гренд слем турнир сезоне, Ју Ес Опен.
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић ће покушати да у Њујорку освоји 25. гренд слем трофеј у каријери. Српски тенисер је Отворено првенство САД освојио 2011, 2015, 2018. и 2023. године.
Ђоковић ће ноћас од један сат иза поноћи по централноевропском времену у првом колу УС Опена играти против Американца Лернера Тијена. Ђоковић је седми тенисер света, док се Тијен налази на 50. месту АТП листе.
Србију ће у сингл конкуренцији представљати још Миомир Кецмановић, Хамад Међедовић и Олга Даниловић.
Кецмановић ће у понедељак око 19 часова у првом колу играти против Бразилца Жоаа Фонсеке, док ће се Међедовић у уторак састати са Данијелом Алтмајером из Немачке.
Титулу у мушкој конкуренцији брани Италијан Јаник Синер, који је прошле године у финалу победио Американца Тејлора Фрица 6:3, 6:4, 7:5.
Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић играће вечерас око 19 часова у првом колу против Јапанке Мојуку Учиџиме. Даниловић је 41. тенисерка света, док се Јапанка налази на 92. месту WТА листе.
Трофеј на УС Опену у женској конкуренцији брани Белорускиња Арина Сабаленка, која је прошле године у финалу савладала Американку Џесику Пегулу 7:5, 7:5.
Овогодишњи наградни фонд УС Опена износи 90 милиона долара. Победници у синглу у мушкој и женској конкуренцији добиће по пет милиона долара, а пораженима у финалу ће припасти по 2,5 милиона долара.
Ју Ес Опен ће трајати до 7. септембра.