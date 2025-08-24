few clouds
18°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВАК КРЕЋЕ У ПОХОД НА 25. ГРЕНД СЛЕМ ТИТУЛУ! Данас почиње Ју Ес Опен

24.08.2025. 10:56 11:04
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
s
Фото: Tanjug (AP Photo/Yuki Iwamura)

ЊУЈОРК: На тениским теренима Флешинг Медоуза у Њујорку данас почиње последњи гренд слем турнир сезоне, Ју Ес Опен.

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић ће покушати да у Њујорку освоји 25. гренд слем трофеј у каријери. Српски тенисер је Отворено првенство САД освојио 2011, 2015, 2018. и 2023. године.

Ђоковић ће ноћас од један сат иза поноћи по централноевропском времену у првом колу УС Опена играти против Американца Лернера Тијена. Ђоковић је седми тенисер света, док се Тијен налази на 50. месту АТП листе.

Србију ће у сингл конкуренцији представљати још Миомир Кецмановић, Хамад Међедовић и Олга Даниловић.

Кецмановић ће у понедељак око 19 часова у првом колу играти против Бразилца Жоаа Фонсеке, док ће се Међедовић у уторак састати са Данијелом Алтмајером из Немачке.

Титулу у мушкој конкуренцији брани Италијан Јаник Синер, који је прошле године у финалу победио Американца Тејлора Фрица 6:3, 6:4, 7:5.

Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић играће вечерас око 19 часова у првом колу против Јапанке Мојуку Учиџиме. Даниловић је 41. тенисерка света, док се Јапанка налази на 92. месту WТА листе.

Трофеј на УС Опену у женској конкуренцији брани Белорускиња Арина Сабаленка, која је прошле године у финалу савладала Американку Џесику Пегулу 7:5, 7:5. 

Овогодишњи наградни фонд УС Опена износи 90 милиона долара. Победници у синглу у мушкој и женској конкуренцији добиће по пет милиона долара, а пораженима у финалу ће припасти по 2,5 милиона долара.

Ју Ес Опен ће трајати до 7. септембра.

Новак Ђоковић УС опен гренд слем
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај