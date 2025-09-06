НОВАК ОТКРИО ДЕТАЉЕ РАЗГОВОРА СА МОНИКОМ СЕЛЕШ: Инспирисала ме је и саветовала
У последње време се спекулише да би нови тренер Новака Ђоковића могла да буде легендарна Моника Селеш.
Она је на дан полуфинала УС опена између Србина и Шпанца Карлоса Алкараза дошла у Њујорк како би бодрила Ђоковића, ког је посетила и на тренингу.
– Кратко смо се видели, дошла је до теретане пре него што сам изашао на терен да се загревам. Није желела пуно, како она каже, да ме ремети и да ми одузима времена, а ја сам желео и постављао сам јој питања. Питао сам је за бекхенд, а она ми је дала савет шта ту треба. Рекла ми је да треба да се потрудим да замислим себе на терену као млађег Ђоковића који је играо слободно и да играм са срцем. То је она мени рекла пред меч. Дефинитивно ме је јако инспирисала. Монику јако ретко виђам, сви је виђамо јако ретко и она мени има велики значај у животу и каријери. Сви то знате. Била је велика част видети је данас – закључио је Новак.