НОВАК УЗ СОЊУ: Шаљем јој подршку, да се што пре опорави

Две речи које је Новак Ђоковић написао на стакло камере после пласмана у осмину финала Аустралијан опена одјекнуле су снажно. Најбољи тенисер свих времена послао је из далеког Мелбурна подршку тешко повређеној студенткињи Соњи Поњавић, која се налази у болници.



Он јој је посветио победу, а потом јој из далеке Аустралије на конференцији за медије поручио да се што пре опорави и да је уз њу.

„То је било упућено Соњи која је тренутно у болници. Шаљем јој подршку, да се што пре опорави. Шокиран сам био, као и сви, када сам видео снимак. Просто не могу да верујем да се такве ствари дешавају у данашње време. Не знам шта кликне у глави човека да уради такву ствар, да прегази другог човека, још младу жену, студенткињу. Не знам шта бих додао, него – као и увек – да позивам на мир и разумевање. Против насиља сам сваке врсте, а делује да га има све више на улицама“, рекао је велики шампион и спортиста.

