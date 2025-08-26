ПАО РЕКОРД МОНИКЕ СЕЛЕШ СТАР 29 ГОДИНА: Пољакиња надмашила подвиг чувене тенисерке
26.08.2025. 19:34 19:36
Пољска тенисерка Ига Швјонтек срушила је рекорд Монике Селеш стар 29 година.
Она је на Ју ЕС опену остварила 65. узастопну победу на отварањима турнира под окриљем Женске тениске асоцијације (ВТА).
Селеш, бивша југословенска тенисерка, остварила је 64 узастопне победе на отварањима ВТА турнира (прво коло или друго ако је била слободна у првом колу), рачунајући и гренд слемове, у периоду од 1990. до 1996. године.
Швјонтек је у првом колу Ју Ес опена победила Колумбијку Емилијану Аранго резултатом 2:0 (6:1, 6:2).
Претходно је Пољакиња пораз у првом колу неког турнира доживела у другом колу (била слободна у првом као носитељка) Синсинатија 2021. године, од Онс Жабер из Туниса, а од тад је нанизала 65 победа у мечевима првог кола.