ПОСЕТА ЗА НЕ ПОВЕРОВАТИ: Новак направио паузу да се поздрави, стигла подршка пред епски дуел са Алкаразом
05.09.2025. 20:10 20:12
У последње време доста се спекулише ко ће бити следећи тренер Новака Ђоковића.
У игри је и име славне тенисерке, чувене Монике Селеш. Иако није стигла потврда ни с једне стране, „где има дима, има и ватре“ – Селешова се појавила на Нолетовом тренингу пред дерби с Карлосом Алкаразом.
Када је приметио „госта“, Новак је направио малу паузу и пришао великој шампионки пред излазак на распродат „Артур Еш“.