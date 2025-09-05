overcast clouds
ПОСЕТА ЗА НЕ ПОВЕРОВАТИ: Новак направио паузу да се поздрави, стигла подршка пред епски дуел са Алкаразом

05.09.2025. 20:10 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Фото: TANJUG/AP Photo/Adam Hunger

У последње време доста се спекулише ко ће бити следећи тренер Новака Ђоковића.

У игри је и име славне тенисерке, чувене Монике Селеш. Иако није стигла потврда ни с једне стране, „где има дима, има и ватре“ – Селешова се појавила на Нолетовом тренингу пред дерби с Карлосом Алкаразом. 

Када је приметио „госта“, Новак је направио малу паузу и пришао великој шампионки пред излазак на распродат „Артур Еш“.

 

