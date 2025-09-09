СВИ ЗНАМО ШТА ЈЕ СРБИЈА У СВЕТУ ТЕНИСА – Селектор Турске пред Дејвис куп; Троицки: Нишка публика навија из срца
Дејвис куп репрезентације Србије и Турске вредно тренирају пред меч Светске групе 1 у нишком „Чаиру“ 12. и 13. септембра.
Пред новинарима су се нашли селектори оба тима, Турске Ерхан Орал и Србије Виктор Троицки.
– Као играч сам оних деведесетих играо против тада Југославије у Истанбулу, а требало је да дођемо у Београд. Међутим, због свега што се дешавало тада, замењено је домаћинство и сада сам у Нишу баш због тога у сасвим другачијој улози. Дејвис куп је посебно такмичење, свима нама пуно значи. Видели смо до сада само халу и мало око хотела и радујем се да упознам све знаменитости Ниша. О мечу је још рано да се говори, али сви знамо шта значи име Србије у свету тениса – поручио је селектор Турске.
Виктор Троицки има искуства и као играч у Нишу, а сада ће први пут водити тим пред нишком публиком.
- Чаир је изванредна дворана, са душом. Нишка публика навија увек из срца и радујем се овом мечу. Моја идеја је била Ниш, хвала савезу који је омогућио са људима из града да ми се ова жеља испуни. Иако сам изгубио последњи меч овде као играч, још носим прелепе утиске и надам се истој подршци тиму и сада.
Скенирао је Троицки свој тим, али не и противника.
- Не познајемо тим Турске у толикој мери да их сада скенирам. Међутим, спорт је спорт и сваком изазову прилазимо максимално опрезно. Нису са нама Новак, који је играо полуфинале УС опена и за њега, кад год може је место резервисано у тиму, па повређени Ласло Ђере који се опоравља и Душан Лајовић, који је на мисији повратка међу 100 топ играча света. Али, ту је сада већ искусни, наш капитен Момир Кецмановић, па Хамад Међедовић, који је такође показао класу и два дебитанта. Бранко Ђурић од кога тек очекујемо да крчи пут ка топ местима на листама и Стефан Латиновић, повратник са колеџа, профи дублаш разорног сервиса, баш какав нам је недостајао у тиму. И наравно, браћа Сабанов, која још нису добила праву шансу у репрезентацији – оценио је Виктор Троицки.