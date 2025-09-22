clear sky
ТИМ СВЕТА ОСВОЈИО ЛЕЈВЕР КУП: Фриц надиграо Зверева и донео победу

22.09.2025. 10:13 10:16
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Jeff Chiu

Тим света освојио је тениски Лејвер куп, пошто је у Сан Франциску савладао Тим Европе укупним резултатом 15:9.

Победу Тиму света донео је Американац Тејлор Фриц, који је надиграо Немца Александра Зверева 6:3, 7:6 (7:4).

Претходно је три поена Тиму Европа донео Шпанац Карлос Алкараз. Шпански тенисер је победио Аргентинца Франсиска Серундола, који је представљао Тим света, резултатом 6:2, 6:1.

Аустралијанац Алекс де Минор је последњег дана такмичења савладао Чеха Јакуба Меншика 6:3, 6:4, док су Карлос Алкараз и Каспер Руд у дублу надиграли Алекса Микелсена и Рајлија Опелку 7:6 (7:4), 6:1.

Наредно издање Лејвер купа биће одржано од 25. до 27. септембра 2026. године у Лондону.

 

