ТИМ СВЕТА ОСВОЈИО ЛЕЈВЕР КУП: Фриц надиграо Зверева и донео победу
22.09.2025. 10:13 10:16
Тим света освојио је тениски Лејвер куп, пошто је у Сан Франциску савладао Тим Европе укупним резултатом 15:9.
Победу Тиму света донео је Американац Тејлор Фриц, који је надиграо Немца Александра Зверева 6:3, 7:6 (7:4).
Претходно је три поена Тиму Европа донео Шпанац Карлос Алкараз. Шпански тенисер је победио Аргентинца Франсиска Серундола, који је представљао Тим света, резултатом 6:2, 6:1.
Аустралијанац Алекс де Минор је последњег дана такмичења савладао Чеха Јакуба Меншика 6:3, 6:4, док су Карлос Алкараз и Каспер Руд у дублу надиграли Алекса Микелсена и Рајлија Опелку 7:6 (7:4), 6:1.
Наредно издање Лејвер купа биће одржано од 25. до 27. септембра 2026. године у Лондону.