(ВИДЕО) ХИТ РЕАКЦИЈА ДОНАЛДА ТРАМПА НА ПОБЕДУ АЛКАРАЗА Сви се питају за кога је председник Америке навијао! Због безбедносних разлога меч каснио

08.09.2025. 09:05 09:13
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
алкараз
Фото: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura/Kirsty Wigglesworth

Шпански тенисер Карлос Алкараз освојио је шести Гренд слем у каријери пошто је тријумфовао на УС Опену против Италијана Јаника Синера резултатом 3:1, по сетовима 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за нешто мање од три сата игре.

Тако је Алкараз успео да освоји други велики трофеј у овој сезони, а на тај начин поделио је на равне части све са Синером. Италијан је тријумфовао на Аустралијан опену и Вимблдону, док је Карлосу то полазило за руком на Ролан Гаросу када је направио велики преокрет и сада на УС Опену.

Чини се да је од три финала која су ови момци играли, ово било најмање за публику. Очекивало се да ће у Њујорку „горети“ и да ћемо приближно гледати добар тенис као на Ролан Гаросу, када је француска публика могла да присуствује спектаклу.

Можда је и зато реакција председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, била нешто другачија од очекиваног. Док су сви на крају аплаудирали, свет прича о његовом говору тела, који је многе запитао да ли је навијао за Јаника Синера.

