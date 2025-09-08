(ВИДЕО) ХИТ РЕАКЦИЈА ДОНАЛДА ТРАМПА НА ПОБЕДУ АЛКАРАЗА Сви се питају за кога је председник Америке навијао! Због безбедносних разлога меч каснио
Шпански тенисер Карлос Алкараз освојио је шести Гренд слем у каријери пошто је тријумфовао на УС Опену против Италијана Јаника Синера резултатом 3:1, по сетовима 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за нешто мање од три сата игре.
Тако је Алкараз успео да освоји други велики трофеј у овој сезони, а на тај начин поделио је на равне части све са Синером. Италијан је тријумфовао на Аустралијан опену и Вимблдону, док је Карлосу то полазило за руком на Ролан Гаросу када је направио велики преокрет и сада на УС Опену.
Чини се да је од три финала која су ови момци играли, ово било најмање за публику. Очекивало се да ће у Њујорку „горети“ и да ћемо приближно гледати добар тенис као на Ролан Гаросу, када је француска публика могла да присуствује спектаклу.
Можда је и зато реакција председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, била нешто другачија од очекиваног. Док су сви на крају аплаудирали, свет прича о његовом говору тела, који је многе запитао да ли је навијао за Јаника Синера.
President Donald Trump’s reaction to Carlos Alcaraz winning the U.S. Open
😭😭😭😭😭😭
pic.twitter.com/06FhDpzbRM
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025