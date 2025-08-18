(ВИДЕО) НОВИНАР ТОКОМ ИНТЕРВЈУА ПЉУВАО СЛАВНУ ТЕНИСЕРКУ Остала без речи, добила шокантан одговор!
Славна тенисерка Ига Швјонтек доживела је велику непријатност након пласмана у финале турнира у Синсинатију.
Швјонтек је у полуфиналу савладала Елену Рибакину резултатом 7:5, 6:3, а након тријумфа уследила је сцена о којој бруји планета.
Док је давала интервју након меча, Ига је доживела озбиљан шок. Наиме, док је новинар постављао питање, Ига га је у једном моменту прекинула и збуњено упитала:
"Чекај, да ли то пада киша?"
Уследио је шокантан одговор.
"Не, то вероватно ја пљујем по теби док постављам питање", рекао је као из топа амерички новинар.
Ига је била потпуно збуњена, деловало је као да није разумела шта је човек изговорио, па је додала да јој се учинило да чује грмљавину.
Снимак интервјуа експресно је запалио друштвене мреже - љубитељи тениса констатују да никада нису видели овако нешто.
Iga Swiatek after beating Elena Rybakina to reach 1st Cincinnati final
Iga: “Wait… is that rain?
“No, it’s probably me spitting on you while I’m asking a question” 💀💀💀
pic.twitter.com/WTtrHahXmp
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2025