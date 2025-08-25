clear sky
(ВИДЕО) ПЕТРА КВИТОВА ЗАВРШИЛА КАРИЈЕРУ: Чехиња поражена у првом колу УС опена од Францускиње Дијане Пари

25.08.2025. 20:11 20:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
kvitova
Фото: Youtube Printscreen/ US Open Tennis Championships

Француска тенисерка Дијана Пари пласирала се у друго коло последњег гренд слем турнира у сезони, УС опена, пошто је у првом колу у Њујорку победила Чехињу Петру Квитову 6:1, 6:0.

Меч је трајао само 53 минута. Ово је био последњи меч у каријери за Квитову, која је добила овације са трибина.

"Било ми је веома тешко, емотивно да играм. Могла сам и бољи отпор да пружим, међутим није ишло. Хвала Њујорку, јер ми је овде последњи плес. Било је ово једно незаборавно путовање", изјавила је Квитова, која се тренутно налази на 543. месту ВТА листе.

Квитова (31) је у каријери освојила 31 трофеј у сингл конкуренцији, а два пута је тријумфовала на Вимблдону (2011. и 2014. године). Она је најбољи пласман у каријери имала у октобру 2011. године када је била друга тенисерка света.

 

петра квитова УС опен завршетак каријере
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
