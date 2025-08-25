(ВИДЕО) ПЕТРА КВИТОВА ЗАВРШИЛА КАРИЈЕРУ: Чехиња поражена у првом колу УС опена од Францускиње Дијане Пари
Француска тенисерка Дијана Пари пласирала се у друго коло последњег гренд слем турнира у сезони, УС опена, пошто је у првом колу у Њујорку победила Чехињу Петру Квитову 6:1, 6:0.
Меч је трајао само 53 минута. Ово је био последњи меч у каријери за Квитову, која је добила овације са трибина.
"Било ми је веома тешко, емотивно да играм. Могла сам и бољи отпор да пружим, међутим није ишло. Хвала Њујорку, јер ми је овде последњи плес. Било је ово једно незаборавно путовање", изјавила је Квитова, која се тренутно налази на 543. месту ВТА листе.
Квитова (31) је у каријери освојила 31 трофеј у сингл конкуренцији, а два пута је тријумфовала на Вимблдону (2011. и 2014. године). Она је најбољи пласман у каријери имала у октобру 2011. године када је била друга тенисерка света.