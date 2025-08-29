(ВИДЕО) САБАЛЕНКА СЕ ОКРЕНУЛА ПРОТИВ НОВАКА? Упитали је за ТОП 5 тенисера, а међу њима нема најбољег! Ево кога је навела
Пет дана прошло је од почетка УС Опена, два кола сингла су иза нас и и даље су они највећи фаворити ту.
При томе мислимо и на мушку и на женску категорију. Навијаћемо до краја турнира за нашег Новака Ђоковића, ког следеће ноћи очекује дуел против Камерона Норија.
Претходне вечери, на тренингу у дану када је одмарао од мечева, Ноле је имао још један комичан моменат са Арином Сабаленком. Оно што је ипак све шокирало, догодило се пре три дана.
Наиме, прва тенисерка света гостовала је у емисији "Боардроом" на старту УС Опена и одговарала на бројна питања. Једно од последњих тицало се њених пет омиљених тенисера и тенисерки, а шокантно, ту није било места за Новака Ђоковића!
- Дефинитивно Федерер, Надал. Јак рад који улаже, то је невероватно. Наравно, Серена, начин на који је доминирала. Штефи Граф, волим је много. Да ли је то четири? Идемо на још једног, Агаси - рекла је Арина Сабаленка и све изненадила, јер је више пута истицала да је за њу "Г.О.А.Т." Новак Ђоковић, посебно када год су је питали да бира у конкуренцији Шпанца и Швајцарца. Невероватно!
Наравно, нико не може Сабаленку да натера ко ће њој бити омиљен, али је ово заиста изненађујуће из угла последњих дешавања и односа који имају Новак и она.