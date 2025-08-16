(ВИДЕО) СРПСКИ ТЕНИСЕР ИЗАБРАО НЕМАЧКУ: "Ту сам ја испао лош"
Марко Топо, српски тенисер који је својевремено одабрао да наступа под немачком заставом, открио је зашто се одлучио на тај потез.
Рођен у Немачкој, Топо истиче да се ипак осећа као Србин, упркос разним коментарима.
"У души или на АТП? (смех) Ма не, ја сам Србин. Рођен сам тамо, имам немачки пасош, али имам и српски. Прво сам био под немачком, па сам променио или другачије, па под нашом, па опет немачком", рекао је Топо у подкасту "Рекетирање".
Говорио је о почецима наступања за Немачку.
"Прва два пута чак ни не знам искрено, увек сам хтео да играм за Србију, тако да не знам. Можда вас и лажем са првом променом, хтео сам обавезно да играм за Србију… Немци су ми били понудили невероватно подржавање Савеза, додуше моји то не могу да испрате, знате колико је ово најгори, најскупљи спорт на свету. Нису ми се свиделе неке ствари око ТСС, знате колико је то разбацано, тамо вамо. Тешка срца сам се одлучио да играм за Немачку и последње две, три године играм за Немачку. Тада ми је и тренер био Немац, он ме наговорио, имао је добре конекције у Савезу. Била је добра понуда коју нисам могао да одбијем".
Топо није желео да разговара са представницима Тениског савеза Србије када је добио понуду Немачке.
"Ту сам ја испао циган (смех), ту сам ја испао лош. Ни са нашим Савезом нисам разговарао о томе, пре тога сам са њима борио борбе. Када ми је стигла та понуда нисам више ни причао са њима, у овој време не бих тако урадио, али тада сам био променио. То је цела прича. Највише ме изнервирао ТСС. Мало и Академија Новак, не Новак сам, него људи који су тамо радили. Само сам одлучио да променим заставу и то је то", каже Топо.