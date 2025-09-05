У ФУТОГУ МЕЂУНАРОДНИ ВАТЕРПОЛО ТУРНИР: Хуманитарни карактер такмичења
Међународни ватерполо турнир одржава се од данас до недеље на базену у Футогу под називом „Футог Опен 2025“.
Организатор је Спортско удружење „Водени спортови Футог“, који ће окупити истакнуте ватерполо клубове и националне селекције из Србије и иностранства.
Турнир се организује са циљем промоције ватерпола и спортских вредности, као и јачања међународне сарадње. Учествују ватерполисти Црвене звезде, Војводине , грчког ПАОК-а, као и репрезентације Ирана и Казакхстана.
– Биће ово прве званичне утакмице на новом базену у Футогу, где ће публика имати прилику да гледа врхунски ватерполо у лепој атмосфери. Улаз се неће наплаћивати, а гледаоци ће добровољно давати прилог пре сваке утакмице за дечје село “Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици, установи за децу без родитељског старања – рекао је некадашњи репрезентативац Србије и организатор турнира, Никола Рађен.
Г. М.
Распоред утакмица
Петак (05.09.2025.)
18:30 Црвена звезда (Београд, Србија) – Војводина (Нови Сад, Србија)
20:30 ПАОК (Солун, Грчка) – Иран (национални тим)
Субота (06.09.2025.)
10:00 Војводина – Репрезентација Казакхстана
12:00 Иран (национални тим) – Београд
18:30 Црвена звезда (Београд, Србија) – Казакхстан (национални тим)
20:30 ПАОК (Солун, Грчка) – Београд (Београд, Србија)
Недеља (07.09.2025.)
11:00 Утакмица за 5–6. место
13:00 Утакмица за 3–4. место
15:00 Утакмица за 1–2. место