Нови Сад
У ФУТОГУ МЕЂУНАРОДНИ ВАТЕРПОЛО ТУРНИР: Хуманитарни карактер такмичења

05.09.2025.
Дневник
Дневник
bazen futog
Фото: Grad Novi Sad

Међународни ватерполо турнир одржава се од данас до недеље на базену у Футогу под називом „Футог Опен 2025“.

Организатор је Спортско удружење „Водени спортови Футог“, који ће окупити истакнуте ватерполо клубове и националне селекције из Србије и иностранства.

Турнир се организује са циљем промоције ватерпола и спортских вредности, као и јачања међународне сарадње. Учествују ватерполисти Црвене звезде, Војводине , грчког ПАОК-а, као и репрезентације Ирана и Казакхстана.

– Биће ово прве званичне утакмице на новом базену у Футогу, где ће публика имати прилику да гледа врхунски ватерполо у лепој атмосфери. Улаз се неће наплаћивати, а гледаоци ће добровољно давати прилог пре сваке утакмице за дечје село “Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици, установи за децу без родитељског старања – рекао је некадашњи репрезентативац Србије и организатор турнира, Никола Рађен.

Г. М.

Распоред утакмица

Петак (05.09.2025.)

18:30 Црвена звезда (Београд, Србија) – Војводина (Нови Сад, Србија)

20:30 ПАОК (Солун, Грчка) – Иран (национални тим)

Субота (06.09.2025.)

10:00 Војводина – Репрезентација Казакхстана

12:00 Иран (национални тим) – Београд

18:30 Црвена звезда (Београд, Србија) – Казакхстан (национални тим)

20:30 ПАОК (Солун, Грчка) – Београд (Београд, Србија)

Недеља (07.09.2025.)

11:00 Утакмица за 5–6. место

13:00 Утакмица за 3–4. место

15:00 Утакмица за 1–2. место

ватерполо турнир Футог
Дневник
Дневник
Спорт Ватерполо
