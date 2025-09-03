light rain
СРПКИЊЕ БЕЗ ГРЕШКЕ ДО ОСМИНЕ ФИНАЛА: Против Турске за топ 8 на ЕП

03.09.2025. 19:30 19:32
Пише:
Дневник
Извор:
Ватерполо савез Србије
спорт
Фото: Ватерполо савез Србије/ЕА

Очекиваном победом над Ирском ватерполисткиње Србије су максималним учинком завршиле групну фазу Европског јуниорског првенства на Малти.

Наша селекција надиграла је Ирску 18:7 (6:1, 6:1, 2:1, 4:4) након победе над Украјином, Малтом и Немачком. 

У осмини финала Србија ће играти против Турске и уколико забележи усшех пласираће се међу осам најбољих што би био квалитетан пласман.

Од самог почетка Српкиње су показале да су много боље од Иркиња. Прве две четвртине су одигране у добром ритму, по шест лопти је у оба дела завршило у мрежи противница. У наставку је ритам пао, тренер Ивана Ћоровић је доста мењала, пружила је шансу свим играчицама. Иркиње су на крају могле да буду задовољне коначним резултатом.

Радоњић и Елтина Ћук су поново биле најефикасније, али за приказано у прве четири утакмице све играчице заслужују похвале.

Србија: Кулић, Ћорда, М. Ћук 4, Булајић, Пејић 1, Лазовић 2, Трбанос 1, Радоњић 4, Јанковић, Е.Ћук 2, Миленковић 2, Јеленић 1, Ловчевић, Балаћ 1,

Спорт Ватерполо
