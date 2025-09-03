СРПКИЊЕ БЕЗ ГРЕШКЕ ДО ОСМИНЕ ФИНАЛА: Против Турске за топ 8 на ЕП
Очекиваном победом над Ирском ватерполисткиње Србије су максималним учинком завршиле групну фазу Европског јуниорског првенства на Малти.
Наша селекција надиграла је Ирску 18:7 (6:1, 6:1, 2:1, 4:4) након победе над Украјином, Малтом и Немачком.
У осмини финала Србија ће играти против Турске и уколико забележи усшех пласираће се међу осам најбољих што би био квалитетан пласман.
Од самог почетка Српкиње су показале да су много боље од Иркиња. Прве две четвртине су одигране у добром ритму, по шест лопти је у оба дела завршило у мрежи противница. У наставку је ритам пао, тренер Ивана Ћоровић је доста мењала, пружила је шансу свим играчицама. Иркиње су на крају могле да буду задовољне коначним резултатом.
Радоњић и Елтина Ћук су поново биле најефикасније, али за приказано у прве четири утакмице све играчице заслужују похвале.
Србија: Кулић, Ћорда, М. Ћук 4, Булајић, Пејић 1, Лазовић 2, Трбанос 1, Радоњић 4, Јанковић, Е.Ћук 2, Миленковић 2, Јеленић 1, Ловчевић, Балаћ 1,