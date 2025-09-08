ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ СЕЗОНУ ПОЧИЊУ ОД ЕВРО КУПА: Припреме почеле, костур екипе задржан
Ватерполисткиње Војводине, петоструке освајачице дупле круне, још су у августу почеле припреме за предстојећу сезону, где их очекује борба на три фронта.
Такмичење ће почети у Евро купу, другом по јачини клупском надметању на Старом континенту, после Лиге шампиона. Тако је одличила ЛЕН-а, која је Војводину рангирала у "златну средину" међу европским клубовима, тако да ће надметање кренути од квалификација за Евро куп. Један од три квалификациона турнира одржаће се у октобру у Новом Саду, а вољом жреба Војводина ће за ривале имати мађарски Керулети и израелски Хапоел Јокнеам. Најбоља екипа из сваке групе, као и најбоља другопласирана, избориће пласман у Куп Европе. Преостала два турнира биће смештена у Холандији и Хрватској. Изабранице Слађане Дрезгић прошле године су заузеле четврто место у Челенџер купу.
- У склопу припрема за Европско првенство за јуниорке на припремама у Новом Саду била је репрезентација Швајцарске, па смо морали мало да се прилагодимо таквом не специфичном почетку рада. У том периоду наша екипа није била комплетна. Од почетка септембра смо комплетни и наставили смо да радимо како је то потребно пред старт сезоне - рекла је тренер Војводине Слађана Дрезгић.
Костур шампионске је задржан. Остале су Николина Травар, Исидора Дамњановић, Ања Швец, Милица Моћан, Милана Попов, Ирина Амлиаева, Јулија Савченко.
- Остала је и Бразилка Кавалканте, центра, али она ће одиграти Евро куп, па ће одсуствовати један период због обавеза на факултету у својој земљи, да би се онда поново вратила да нам помогне у борби на домаћој сцени. Из клуба је отишла Јована Радоњић у Грчку, али смо ангажовали искусну Тијану Лукић, која је последње две сезоне играла у иностранству.
Слађана Дрезгић сматра да би биле потребне још једна или две добре и искусне играчице да би Војводина могла равноправно да се надмеће са јаким екипама на европској сцени.
- Оне би направиле ту потребну разлику за надметање у Евро купу, јер нам је за тај ниво надметања потребан јачи тим. По рангирању ЛЕН ми ове године више немамо право да учествујемо у Челенџер купу, које тренутно има пријављених осам екипа и тренутно је лош ниво такмичења. ЛЕН нас је убацио у квалификације за Евро куп што нама импонује, јер то значи да добро радимо. Од ове сезоне ЛЕН је увео и Конференс куп, који је надметање иза Евро купа.
Како Слађана Дрезгић каже постоје два сценарија за Војводину у Европи.
- На квалификационом турниру у Новом Саду играћемо са мађарском екипом Керулети, о којој мало знамо и израелском Хапоел, коју са клупе води селектор наше женске репрезентације Милош Брадић. Ту екипу познајемо и део тог тима је заправо репрезентација Израела. Верујем да можемо да парирамо обема екипама. Очекујем веома занимљив турнир. Може се десити да прођемо у даље надметање у Евро купу, али тамо би нас дочекали елитни тимови из Италије, Шпаније, Грчке, међу којима су и четири тима која су испала из Лиге шампиона и чекају расплет у нашем надметању. По другом сценарију, ако не прођемо играћемо у Конференс купу, где су, такође, одличне екипе, које су већином у претходне две сезоне играле у Челенџер купу, тако да нас и тамо очекује велика борба.
Оно што Слађана Дрезгић сматра проблемом је то да и поред разговора у клубу она још увек нема стручни штаб.
- То би значило да у сезону улазим сама, што је по мом мишљењу тешко и неозбиљно, јер један тренер не може сам да функционише на овом нивоу на којем је екипа сада. Ми смо до сада радом и посвећеношћу показале какву вољу имамо да се боримо за клуб, град и државу. За последњих пет година освојиле смо пет дуплих круна и биле четврте у Европи. Када се гледа колико друге земље и клубови улажу у женске екипе ми имамо чиме да се дичимо.
Поред такмичења на европској сцени Војводину очекује и титка за домаће трофеје. Амбиције су, наравно, победничке.
- Амбиције су и даље највише у домаћем такмичењу. Циљамо још једну дуплу круну, шесту у низу. И ове године ћемо, такође, ставити акценат на млађе категорије, које ћа нам бити приоритет, како бисмо у будућности имали адекватне наследнице играчица из првог тима - закључила је Дрезгићева.
Г. Маленовић