СЛАВИМО ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ АПОСТОЛА ВАРТОЛОМЕЈА Лош знак је уколико је облачно, а ево шта никако не смете да радите данас
Српска православна црква и верници данас обележавају пренос моштију Светог апостола Вартоломеја, док је његов главни празник 24. јула, односно према јулијанском календару 11. јула.
Након што је Свети Вартоломеј био разапет у јерменском граду Албанапољу, хришћани су скинули његово тело и сахранили га у оловни ковчег. Пошто су се на његовом гробу догађала многа чудеса, нарочито исцељења болесних, број хришћана је убрзано растао. Због тога су незнабошци одлучили да ковчег са моштима апостола баце у море.
Поред његовог, у море су бачени и ковчези са моштима још четворице мученика: Папијана, Лукијана, Григорија и Акакија. Божјим чудом, ковчези нису потонули, већ су их таласи одвели у различите градове. Мошти Акакија стигле су у град Аскалус, Григоријеве у Калабрију, Лукијанове у Месину, Папијанове на другу страну Сицилије, док су Вартоломејеве доспеле на Липарска острва.
Епископ липарски Агатон је, по божанском откровењу, сазнао да се мошти Светог апостола приближавају. Са свештенством и народом, дочекао их је на обали са великом радошћу, а том приликом су се догодила многа исцељења. Мошти су положене у цркву Светог Вартоломеја, где су остале све до времена Теофила иконоборца (око 839. године). Када су муслимани напали Липаре, мошти су пренете у град Бенвенто. Господ је прославио апостола чудима и за живота и после смрти.
Народна веровања
Народно веровање каже да Свети Вартоломеј не прашта неверницима који данас раде, па постоји ризик да им радови на њиви пропадну. Народна пословица каже: "Смлатиће те као Вртолома праску!" У неким деловима Србије се верује да ако радите на овај дан, постоји опасност од поплава, града и олуја. Уколико је време облачно, то се сматра лошим знаком за пољопривреднике, најављујући лошу годину.
У селима Шумадије верује се да Свети Вартоломеј лечи од падавице, па болесници одлазе у оближње манастире да се помоле. У топличком крају се сматра да Свети Вартоломеј и Свети Сава седе на планини и чувају њиве, па олује могу настати тек када они задремају, што се ретко дешава.