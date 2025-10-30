МИЛАН ЈЕ СИМБОЛ ХРАБРЕ И ПОНОСНЕ СРБИЈЕ Месаровић: Он је симбол Србије која не да на себе! Настављамо достојанствено да се боримо!
30.10.2025. 08:37 08:53
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић синоћ је испред Народне скупштине пружила подршку Милану Богдановић рањеном у терористичком акту.
-Окупили смо се вечерас испред Народне скупштине да поздравимо нашег хероја Милана Богдановића. Пуцањ у Милана био је пуцањ у сваког слободног грађанина Србије који се бори против насиља, који се бори за мирну, безбедну и просперитетну Србију. Милан је симбол те храбре и поносне Србије, која не да на себе, која не дозвољава да завладају хаос и насиље, и да јој украду будућност Наставићемо даље управо тако - храбро и достојанствено да се боримо за нашу Србију, да даље расте и развија се! Сви смо ми Милан! Србија је победила - поручила је Месаровић на свом Инстаграму.