ОРБАН БЕЗ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ О ПОЖАРУ У РАФИНЕРИЈИ „Могућа саботажа споља, истрага у току“

30.10.2025. 14:41
Пише:
Дневник
Извор:
Биз инфо
Истраживање је у пуном јеку, каже мађарски премијер.

Мађарске власти не искључују да је снажан пожар у рафинерији компаније МОЛ, која користи руску нафту, могао настати као последица напада споља, саопштио је премијер те земље Виктор Орбан.

– Синоћ сам саслушао извештај министра унутрашњих послова о инциденту у рафинерији нафте Сазаломбата. Истраживање је у пуном јеку. Још увек не знамо да ли је реч о несрећи, квару или спољном нападу – рекао је Орбан.

Подсетимо, 20. октобра, након што су ступиле на снагу америчке санкције Нафтној индустрији Србије, а МОЛ одлучио да повећа испоруке нафте Београду, дошло је до пожара у постројењу АВ3 Рафинерије Дунав.

Мађарска нафтна компанија МОЛ објавила је јуче да је поново покренула производњу у Рафинерији Дунав, са смањеним капацитетом, пише РТ Балкан.

Како је наведено, процена штете је и даље у току, а радна група за утврђивање чињеница истражује који ће обим радова на санацији бити потребан.

 

Биз инфо

 

виктор орбан пожар рафинерија
Извор:
Биз инфо
