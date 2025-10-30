overcast clouds
21°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) МАЛИ ОСНОВЦИ КИЛОМЕТРИМА ПЕШАЧЕ ДО ШКОЛЕ ОД ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Аутобус отказао, а нико га не поправља

30.10.2025. 14:53 15:24
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
шетачи
Фото: РИНА

НОВИ ПАЗАР: Више од петнаесторо ђака из села Црћево и Крће код Новог Пазара већ месецима нема организован превоз до школе у Белим Водама, јер је једини комби који их је свакодневно превозио у квару од почетка школске године.

Како наводе родитељи, возило није редовно одржавано, па је сада потпуно неисправно. Иако се проблем понавља из године у годину, школа не предузима никакве конкретне кораке.

– Деца сваког дана путују по 10 километара у једном правцу, пешице или у сопственом аранжману. Ми родитељи смо их до сада возили колико смо могли, али имамо обавезе и послове које не можемо да остављамо свакодневно. Директор само каже да је поправка скупа и да не може да обезбеди други комби, а из локалне самоуправе нико не реагује – каже за РИНУ Данка Ђоковић, једна од родитеља.

pešačenje
Фото: РИНА

Родитељи апелују на локалне власти и надлежно министарство да хитно реагују, јер је, како тврде, безбедност деце озбиљно угрожена, а њихово редовно похађање наставе доведено у питање.

– Ово није први пут. Већ се дешавало да деца по неколико дана, па чак и месецима, не могу да иду у школу јер нема превоза. И учитељи се превозе тим комбијем, па настава трпи - додају родитељи.

Мештани Црћева и Крћа истичу да не траже ништа луксузно, већ само да се деци омогући основно право на школовање без свакодневне борбе са километрима макадамског пута.

пешаци Школарци нови пазар
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЈАЈНА ВЕСТ ЗА СТУДЕНТЕ Зрењанин регресира превоз до факултета, погледајте услове!

СЈАЈНА ВЕСТ ЗА СТУДЕНТЕ Зрењанин регресира превоз до факултета, погледајте услове!

11.10.2025. 15:18 15:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај