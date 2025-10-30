(ФОТО) МАЛИ ОСНОВЦИ КИЛОМЕТРИМА ПЕШАЧЕ ДО ШКОЛЕ ОД ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Аутобус отказао, а нико га не поправља
НОВИ ПАЗАР: Више од петнаесторо ђака из села Црћево и Крће код Новог Пазара већ месецима нема организован превоз до школе у Белим Водама, јер је једини комби који их је свакодневно превозио у квару од почетка школске године.
Како наводе родитељи, возило није редовно одржавано, па је сада потпуно неисправно. Иако се проблем понавља из године у годину, школа не предузима никакве конкретне кораке.
– Деца сваког дана путују по 10 километара у једном правцу, пешице или у сопственом аранжману. Ми родитељи смо их до сада возили колико смо могли, али имамо обавезе и послове које не можемо да остављамо свакодневно. Директор само каже да је поправка скупа и да не може да обезбеди други комби, а из локалне самоуправе нико не реагује – каже за РИНУ Данка Ђоковић, једна од родитеља.
Родитељи апелују на локалне власти и надлежно министарство да хитно реагују, јер је, како тврде, безбедност деце озбиљно угрожена, а њихово редовно похађање наставе доведено у питање.
– Ово није први пут. Већ се дешавало да деца по неколико дана, па чак и месецима, не могу да иду у школу јер нема превоза. И учитељи се превозе тим комбијем, па настава трпи - додају родитељи.
Мештани Црћева и Крћа истичу да не траже ништа луксузно, већ само да се деци омогући основно право на школовање без свакодневне борбе са километрима макадамског пута.