ПОНОСНИ СМО НА СВЕ ШТО СЕ РАДИ У МИОНИЦИ Месаровић у обиласку радова на изградњи пута у селу Берковац МИНИСТАРСТВО ЋЕ ПОДРЖАТИ ЦЕЛОКУПНЕ РАДОВЕ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић обишла је радове на асфалтирању пута у Берковцу у општини Мионица где је разговарала са грађанима.
-Министарство привреде је по основу већ закљученог уговора са Општином Мионица у реализацији једног значајног пројекта, односно, градимо саобраћајну површину од преко километар. Општина се обратила држави за помоћ за изградњу последњих 2 милиона, у вредности од 20 милиона динара. На иницијативу нашег председника Вучића у сарадњи са председником општине верујем да ћемо у новембру потписати свечани уговор, чиме ће Влада определити средства Мионици за реализацију овог пројекта. Ту вест смо поделили са дивним људима из Мионице, који су ту вест прихватили са великом радошћу. Поносни смо на оно што радимо у Мионици. Договорили смо се да преостали километар општина изради потребну пројектно-техничку документацију, обрати се министарству и ми смо унапред рекли да ћемо подржати. Долазимо до 31 милион вредности које ће Министарство привреде уложити у ове деонице - рекла је Месаровић.
Председник Општине Мионица Бобан Јанковић сматра да ће овај пут побољшати квалитет живота у селу Берковац.
Министарка Одржали смо састанак са градоначелником Ниша Драгославом Павловићем и представницима извођача радова и надзорним органима, у вези са праћењем динамике извођења радова на пројекту ,,Регулација – уређење корита Суводолског потока” у Нишу.
Министарство привреде наставља да подржава локалне самоуправе и пројекте који за циљ имају инфраструктурно уређење индустријских зона, како бисмо обезбедили још боље услове за привлачење инвеститора, а све у складу са политиком нашег председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем
-Ово није само инвестиција у пут, већ у све људе овде. Најважније је да се овај пут заврши. Овај крак има 110 људи. То су велике породице, са великим бројем деце. То је нешто што живот значи за овај крај. Ово село има 29 домаћинстава и 17 деце - навео је Јанковић.