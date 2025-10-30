НЕМАЧКИ СУД ОСУДИО ТРОЈИЦУ РУСКИХ ШПИЈУНА Један у затвор, двојици условно
МИНХЕН: Виши регионални суд у Минхену осудио је тројицу мушкараца за шпијунажу за Русију, а наводни вођа мора да одслужи шест година затвора, док су двојица оптужених добили условне казне, објавио је "Шпигел".
У суђењу које се односило на планирање саботаже железничких пруга и војне инфраструктуре у Немачкој, наводно у име Русије, суд у Минхену је осудио главног оптуженог, Дитера С, на шест година затвора, а такође је оптужен и за чланство у страној терористичкој организацији.
Суд је осудио другу двојицу оптужених на затворске казне од шест месеци.
Судска казна била је мања од захтева тужилаштва.
Тужилаштво је тражило осам година и осам месеци затвора за главног оптуженог и по годину дана условне казне за сваког од остале двојице мушкараца.
Међутим, одбрана је тражила ослобађајућу пресуду за сву тројицу немачко-руског порекла.
Мушкарци су током суђења негирали оптужбе за шпијунажу, тврдећи да су се само "шалили и иронично говорили".
Међутим, савезни тужиоци верују да главни оптужени има блиске везе са руским обавештајним службама.
Такође су истакли да су друга двојица оптужених свесно изабрала да делују на тај начин.