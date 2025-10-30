broken clouds
ИСПОД БОЛНИЦЕ ПРОНАЂЕНО ОКО ДВА МИЛИОНА ЉУДСКИХ КОСТИЈУ Страшна смрт 10.000 људи ОТКРИВЕНИ ЗНАКОВИ НЕУХРАЊЕНОСТИ, ИНФЕКЦИЈА, ТЕШКИХ МЕТАЛА

30.10.2025. 08:35
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

Крипта испод миланске болнице Ospedale Maggiore (Ca' Granda) скрива посмртне остатке око 10.000 пацијената који су ту сахрањивани између 1637. и 1693. године.

Анализа пронађених костију, која је интензивирана у последњој деценији, открива тешке животне услове, болесне људе и неочекиване трагове из давне прошлости, преноси Дневник.


Велика крипта са 14 комора

Ca' Granda, основана средином 15. века, била је прва секуларна болница у Европи и бринула се о најсиромашнијима без обзира на њихово порекло, веру или социјални статус. 

Испод ње је изграђена велика крипта са 14 комора. Тела умрлих су спуштана кроз отворе у велике јаме и остављана у коморама. Када би се простор напунио, затварали би га. 

Археолози и биоархеолози са Универзитета у Милану започели су ископавања 2018. године (припрема је почела 2010.). Анализом више од 300.000 костију од око два милиона пронађених, научници су реконструисали здравствени и прехрамбени профил болесника - и пронашли знакове неухрањености, инфекција, трагове хируршких захвата и трагове тешких метала попут олова и живе, који су коришћени за (надри)лечење.

Шта је утврдила анализа?

Занимљив је и налаз трагова хране. У зубном плаку идентификовани су пшеница, јечам, пиринач, али и скроб кромпира, што показује рани утицај намирница Новог света. Откривене су и споре преслице - биљке која је у великим количинама отровна, а повезана је с очајем због глади.

Анализе костију откриле су трагове коке и канабиса, што указује на употребу психоактивних биљака у терапији или другим околностима. Сви поменути налази помажу да се разуме пракса лечења у болници и направи листа доступних супстанци у 17. веку. 

Испод костура пронађено је пет златних кованица из Венеције, Шпаније и Француске, старих око 400 година. Истраживачи претпостављају да је новац прогутао трговац како би га сакрио од крађе, јер су пацијенти скидали одећу пре лечења у болници.

Ново гробље отворено 1697.

Висока влажност, поплаве и лоша вентилација отежавали су распадање тела покојника - смрад је био јак, а часне сестре су знале да губе свест.

То је довело до затварања крипте 1693. године, а ново гробље отворено је 1697. под називом Ротонда della Бесана. 

Форензички стручњаци и антрополози кажу да места као што је Ca' Granda дају ретку и целовиту слику живота обичних људи у раном модерном периоду - болесника, радника и сиротиње, а чије су судбине често изостале из традиционалних историјских наратива, који су се углавном бавили важним политичким догађајима. 

(Telegraf.rs)

Милано гробница
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
