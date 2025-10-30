ИСПОД БОЛНИЦЕ ПРОНАЂЕНО ОКО ДВА МИЛИОНА ЉУДСКИХ КОСТИЈУ Страшна смрт 10.000 људи ОТКРИВЕНИ ЗНАКОВИ НЕУХРАЊЕНОСТИ, ИНФЕКЦИЈА, ТЕШКИХ МЕТАЛА
Крипта испод миланске болнице Ospedale Maggiore (Ca' Granda) скрива посмртне остатке око 10.000 пацијената који су ту сахрањивани између 1637. и 1693. године.
Анализа пронађених костију, која је интензивирана у последњој деценији, открива тешке животне услове, болесне људе и неочекиване трагове из давне прошлости, преноси Дневник.
Велика крипта са 14 комора
Ca' Granda, основана средином 15. века, била је прва секуларна болница у Европи и бринула се о најсиромашнијима без обзира на њихово порекло, веру или социјални статус.
Испод ње је изграђена велика крипта са 14 комора. Тела умрлих су спуштана кроз отворе у велике јаме и остављана у коморама. Када би се простор напунио, затварали би га.
Археолози и биоархеолози са Универзитета у Милану започели су ископавања 2018. године (припрема је почела 2010.). Анализом више од 300.000 костију од око два милиона пронађених, научници су реконструисали здравствени и прехрамбени профил болесника - и пронашли знакове неухрањености, инфекција, трагове хируршких захвата и трагове тешких метала попут олова и живе, који су коришћени за (надри)лечење.
Шта је утврдила анализа?
Занимљив је и налаз трагова хране. У зубном плаку идентификовани су пшеница, јечам, пиринач, али и скроб кромпира, што показује рани утицај намирница Новог света. Откривене су и споре преслице - биљке која је у великим количинама отровна, а повезана је с очајем због глади.
Анализе костију откриле су трагове коке и канабиса, што указује на употребу психоактивних биљака у терапији или другим околностима. Сви поменути налази помажу да се разуме пракса лечења у болници и направи листа доступних супстанци у 17. веку.
Испод костура пронађено је пет златних кованица из Венеције, Шпаније и Француске, старих око 400 година. Истраживачи претпостављају да је новац прогутао трговац како би га сакрио од крађе, јер су пацијенти скидали одећу пре лечења у болници.
Ново гробље отворено 1697.
Висока влажност, поплаве и лоша вентилација отежавали су распадање тела покојника - смрад је био јак, а часне сестре су знале да губе свест.
То је довело до затварања крипте 1693. године, а ново гробље отворено је 1697. под називом Ротонда della Бесана.
Форензички стручњаци и антрополози кажу да места као што је Ca' Granda дају ретку и целовиту слику живота обичних људи у раном модерном периоду - болесника, радника и сиротиње, а чије су судбине често изостале из традиционалних историјских наратива, који су се углавном бавили важним политичким догађајима.