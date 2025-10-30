СКОРО ДЕЦЕНИЈУ ПРИМАО ХЕМИОТЕРАПИЈУ, А ОНДА САЗНАО ДА НЕМА РАК Болница и лекари у Хелени зарађивали на муци пацијената, ко се супротстављао добијао отказ!
Ентони Олсон је готово деценију живео убеђен да се бори за живот. Веровао је свом онкологу, доктору Тому Вајнеру из Монтане, који му је 2011. године саопштио да болује од тешке болести и да без хитне хемотерапије неће дочекати крај године.
Имао је само 33 године - већ хронично болестан, дијабетичар од детињства, с неуспелом трансплантацијом бубрега и на дијализи, па није имао разлога да сумња у лекара.
- Мислио сам да ми помаже. Никада нисам посумњао док ми неко други није рекао да за то има разлога, каже данас Олсон.
Прекинуо је студије, вратио се родитељима и започео исцрпљујући режим: четири дана хемотерапије, затим четири недеље паузе - и тако изнова, годинама. Живео је затворен у подруму, без новца, без наде, уверен да броји последње месеце живота.
Његово стање се погоршавало, а налази су показивали све тежу анемију. Лекар му је зато увео и редовне трансфузије богате гвожђем. Медицинске сестре су га, кроз шалу, прозвале "гвоздени човек".
- Био сам захвалан што имамо тако талентованог лекара у малој заједници, присећа се Ентони.
Његови родитељи су мислили исто - доктор Вајнер је деловао брижно, харизматично и увек доступан пацијентима.
Док су пацијенти веровали да им спашава животе, болница Свети Петар у Хелени годинама је добијала притужбе и сумње да Вајнер преписује третмане без основа. Наводно је давао хемотерапију и пацијентима којима није била потребна, док су се трошкови нагомилавали.
Био је најплаћенији лекар установе, са зарадом од око два милиона долара годишње. Имао је толику моћ да се управа и особље плашило да му се супротставе - они који би покушали, остајали су без посла.
Тек 2020. године болница га је отпустила, наводећи да је "нанео штету пацијентима спровођењем терапија које нису биле медицински оправдане". Вајнер је затим тужио болницу, а део бивших пацијената га је бранио, верујући да је неправедно оптужен.
Истина је откривена тек након независне ревизије медицинске документације. Преглед показује да Ентони Олсон никада није имао рак.
Још 2011. Вајнер је урадио две биопсије коштане сржи - прва је показала могуће прелеукемијско стање (МДС), али је друга, урађена десет месеци касније, била потпуно уредна. Уместо да прекине лечење, лекар је пацијенту рекао да "то значи да терапија делује" и наставио да му даје хемотерапију још девет година.
Болница је касније признала: - Пацијент је можда био изложен токсичним третманима без потребе.
До 2021. године, када је коначно сазнао истину, Ентони је био физички исцрпљен и психички сломљен.
- Само сам хтео да ми каже да му је жао, рекао је свом нефрологу, доктору Роберту Леклеру.
- Да сам знао да никада није имао МДС, не бих то радио. Био сам уверен да треба да настави терапију. Сада, кад гледам уназад, жао ми је, изјавио је Вајнер.
Лекар је, на крају, признао да му је жао, али да је мислио да је тако најбоље Фото: Схуттерстоцк
Али извињење је стигло прекасно. Након што су третмани обустављени, Ентони је добио нови бубрег и поново постао кандидат за нормалан живот. Болница му је исплатила одштету, али доктор није кривично одговарао јер је радио као њен запослени. Данас, са 47 година, покушава да живи даље.
- Ако о томе превише мислим, одвуче ме у мрак, рекао је искрено Ентони.
Остаје питање - да ли је лекар то радио из похлепе или у погрешном уверењу да помаже?
- Питам се да ли је само хтео новац. Или је једноставно мислио да ћу умрети, па је хтео да заради док може, каже Ентони.
Ово није само прича о једној медицинској грешци. То је сведочанство о слепој вери у ауторитет, о људима који, у тренутку слабости, поверавају своје животе онима који то не заслужују.