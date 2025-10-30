ПОЛИЦИЈА НАСТАВИЛА ДА „ЧЕШЉА“ У ОКОЛИНИ ЛОЗНИЦЕ Претресом имања ухапшеног власника ПРОНАЂЕНО ВИШЕ ОД 350 КИЛА МАРИХУАНЕ
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у наставку јучерашње велике акције у месту Горња Бадања, општина Лозница, утврдили да је укупна количина заплењене биљне материје за коју се сумње да је марихуана око 356 килограма.
У наставку јучерашње акције полиције, приликом које је ухапшен и власник имања где је вршен претрес Ј. М. (1964) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, утврђено је да је укупна количина заплењене биљне материје за коју се сумња да је марихуана - 355,8 килограма.
Припадници Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе у Шапцу, Одељења криминалистичке полиције, Групе за борбу против дрога и Полицијске станице Лозница, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Шапцу, у селу Горња Бадања, општина Лозница, открили су и запленили ову изузетно велику количину материје за коју се сумња да је марихуана.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, изјавио је министар Дачић.