ПРЕДСЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ МАЈА ГОЈКОВИЋ СА АМБАСАДОРОМ УАЕ Развојни потенцијал Војводине подстицај за инвестиције из Емирата
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас са амбасадором Уједињених Арапских Емирата у Републици Србији Ахмедом Хатем Алменхалијем, са којим је разговарала о даљем унапређењу економске сарадње и могућностима за нове инвестиционе пројекте.
Председница Гојковић је у разговору истакла да је сарадња са Уједињеним Арапским Емиратима пример успешних билатералних односа, нагласивши да је јасно да су ти односи изузетно добри и развијени на нивоу највиших власти обе државе.
Додала је да се на сваком пољу улаже напор како би се додатно унапредила сарадња и створили нови облици партнерства у обостраном интересу.
Састанку је присуствовао и Владимир Милановић, генерални директор компаније Масдар талери џенерејшн (Masdar Taaleri Generation) из Уједињених Арапских Емирата, која у Војводини реализује пројекте ветроелектрана „Чибук 1“ и „Чибук 2“, а планира и додатне инвестиције у развој нових ветро и соларних постројења.
Председница Гојковић је истакла да Војводина има велики потенцијал за улагања и да је Покрајинска влада спремна да пружи институционалну подршку будућим инвестицијама.
Амбасадор УАЕ Ахмед Хатем Алменхали оценио је да постоје бројне могућности за продубљивање сарадње, истичући да развојни потенцијал Војводине представља подстицај за привлачење нових инвестиција компанија из Емирата.