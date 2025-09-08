СЛАВИМО СВЕТОГ АДРИЈАНА И НАТАЛИЈУ Верује се да искреном молитвом може да се САЧУВА ЉУБАВ И БРАК, А СЛОБОДНИ МОГУ НАЋИ СВОЈУ СРОДНУ ДУШУ
Православна црква 8. септембра обележава успомену на свете мученике Адриана и Наталију, мужа и жену из Никомидије, чија је љубав била испреплетана са вером и храброшћу пред највећим искушењима.
Адрианово обраћење
Адриан је био начелник претора и у почетку незнаобожац, док је његова супруга Наталија била потајна хришћанка. Живели су у браку тек тринаест месеци када је цар Максимијан наредио прогон хришћана. У пећини код Никомидије пронађено је 23 хришћанина који су изведени на мучење. Посматрајући њихову стрпљивост и мир док подносе батине, Адриан је упитао шта очекују од свог Бога. Када је чуо о блаженству у Царству небеском, и сам је поверовао и рекао писару: „Запиши и моје име са овима светима, и ја сам хришћанин!“.
Снага љубави и вере
Цар га је сматрао лудим, али Адриан је одговорио: „Нисам с ума сишао, него сам к уму пришао.“ Наталија се обрадовала обраћењу мужа и храбрила га док је био затворен са другим мученицима. Када је био шибан и мучен, она му је долазила и говорила да истраје до краја.
Страшна смрт и слава вечног живота
На цареву наредбу, мучитељи су донели наковањ и чекићима поломили руке и ноге Адрианове и других хришћана. У страшним мукама Адриан је заједно са двадесет тројицом сабораца предао душу Богу.
Молитва за љубав и мир у браку
Верници, посебно супружници, пале свеће у цркви и моле се молитвом: „Мученци Твоји, Господе…” (за здравље, заштиту ичу чување љубави у породици). Овај дан посебно се слави као "празник праве љубави"
Обред заједништва за парове
Данас се верује да ће они који се искрено моле Светим мученицима Адријану и Наталији добити милост да сачувају љубав и љубавну хармонију у браку, а слободни могу наћи своју сродну душу
Наталијин крај живота
Наталија је пренела његове свете мошти у Цариград и тамо их сахранила. Неколико дана касније, Адриан јој се јавио у светлости и позвао је да пође к Богу. Она је мирно преминула и придружила се свом мужу у вечном животу.
Свети мученици Адриан и Наталија остали су упамћени као пример храбрости, истрајности и брачне љубави оснажене вером. Њихов живот и мучеништво подсећају вернике да је истинска снага у вери и заједништву, чак и пред највећим искушењима.