broken clouds
17°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЈЕЗИВА НЕСРЕЋА КОД ПОЖАРЕВЦА! Аутомобил се закуцао у комби, претицао је два возила, није успео да се врати у траку

30.10.2025. 08:18 08:36
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
нај
Фото: Дневник

Возило марке "опел" директно је, како преноси Блиц, ударило у комби, мушкарац који је управљао аутомобилом, задобио је тешке повреде.

- Возач аутомобила је према речима очевидаца претицао два аутомобила, али није стигао да се врати у своју траку и дошло је до контакта са комбијем - може се приочитати на друштвеним мрежама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Стање осталих учесника, како преноси Блиц, није познато.

Како се може видети на снимку који је објављен, возила су потпуно уништена.

хроника
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) СТАН У ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ ПОТПУНО ИЗГОРЕО Велики пожар на Детелинари! Мушкарац задобио ОПЕКОТИНЕ, хитно превезен у болницу

Ватрогасци стигли у последњи час!

пожар

(ФОТО, ВИДЕО) СТАН У ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ ПОТПУНО ИЗГОРЕО Велики пожар на Детелинари! Мушкарац задобио ОПЕКОТИНЕ, хитно превезен у болницу

29.10.2025. 23:12 00:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАЈКА ПОГИНУЛОГ ДЕЧАКА ОЧАЈНА "Наш син је отишао, сада се молимо за другог" ДВА БРАТА И ЈОШ ШЕСТОРИЦА ПОВРЕЂЕНИХ ЏУДИСТА У КОМБИЈУ који се испревртао код Новог Сада
d

МАЈКА ПОГИНУЛОГ ДЕЧАКА ОЧАЈНА "Наш син је отишао, сада се молимо за другог" ДВА БРАТА И ЈОШ ШЕСТОРИЦА ПОВРЕЂЕНИХ ЏУДИСТА У КОМБИЈУ који се испревртао код Новог Сада

29.10.2025. 22:33 23:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Стравичан пожар у Змајеву ВАТРА ПРОГУТАЛА КУЋУ ОД 100 КВАДРАТА Власник повређен, ватрогасци спречили ширење ватре
пожар

Стравичан пожар у Змајеву ВАТРА ПРОГУТАЛА КУЋУ ОД 100 КВАДРАТА Власник повређен, ватрогасци спречили ширење ватре

29.10.2025. 21:05 21:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЖЕНА И ДАЉЕ КРИТИЧНО Цела Рача се моли за њу, чека је нова операција Н. М. ЈЕ ЈЕДНА ОД ПОВРЕЂЕНИХ У ПРЕВРТАЊУ АУТОБУСА
МУП Србије

ЖЕНА И ДАЉЕ КРИТИЧНО Цела Рача се моли за њу, чека је нова операција Н. М. ЈЕ ЈЕДНА ОД ПОВРЕЂЕНИХ У ПРЕВРТАЊУ АУТОБУСА

Жена Н. М. из Сремске Раче једна је од повређених у превртању аутобуса код Сремске Митровице у несрећи која се догодила 17. октобра ове године и према сазнањима "Курира", она се налази у стабилном стању.
29.10.2025. 17:20 17:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај