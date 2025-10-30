(ВИДЕО) ЈЕЗИВА НЕСРЕЋА КОД ПОЖАРЕВЦА! Аутомобил се закуцао у комби, претицао је два возила, није успео да се врати у траку
30.10.2025. 08:18 08:36
Возило марке "опел" директно је, како преноси Блиц, ударило у комби, мушкарац који је управљао аутомобилом, задобио је тешке повреде.
- Возач аутомобила је према речима очевидаца претицао два аутомобила, али није стигао да се врати у своју траку и дошло је до контакта са комбијем - може се приочитати на друштвеним мрежама.
Стање осталих учесника, како преноси Блиц, није познато.
Како се може видети на снимку који је објављен, возила су потпуно уништена.