(ВИДЕО) МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ У ПОСЕТИ МИОНИЦИ Посетила фабрику воде, обишла радове на асфалтирању пута у Берковцу, разговарала са привредницима и грађанима ОВО СУ ЊЕНЕ КЉУЧНЕ ПОРУКЕ
Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић обилази Општину Мионица, где је посетила фабрику минералне воде и газираних пића “Миони” и разговарала са представницима фабрике и запосленима.
-Тренутно има 103 запослена, а по основу уговора Министарства привреде била је обавеза запошљавања 30 лица. За нас је посебно важно да у овако једној малој општини послодавац са 103 запослена лица одржава просечну плату од 1.000 евра. Имала сам прилику да разговарам са неколико запослених, који су изразили задовољство и условима рада и платом која је за Општину Мионица од посебног значаја- истакла је министарка.
Она даље наводи да ова фабрика мора даље да шири своје производне капацитете, имајући у виду да је сада укупан потенцијал 500 милиона литара годишње.
-Тренутна производња током године је 150 милиона литара. Треба да искористимо ресто од 350 милиона литара и да их ми као држава подржимо. Ја сам позвала и менаџмент компаније да са нама активно учествују на бизнис форумима које организујемо и широм региона. Ово је производ који ценовно можда није конкурентан за нека велика тржишта која су удаљена од наше земље, попут кинеског, али да када је у питању Северна Македонија, Република Српска, регион, на тај начин им дамо ветар у леђа- рекла је Месаровић.
Потпредседница Владе се захвалила и на посвећеном раду, као и на томе што су као компанија друштвено одговорни.
-Председник општине је то посебно истакао. Држава је партнер и овом предузећу. Поносна сам што сам данас видела насмејана лица у производњи- закључила је свој обилазак "Миони" фабрике министарка.
Асфалтирање пута у Берковцу
Министарка је обишла радове на асфалтирању пута у Берковцу у општини Мионица где је разговарала са грађанима.
-Министарство привреде је по основу већ закљученог уговора са Општином Мионица у реализацији једног значајног пројекта, односно, градимо саобраћајну површину од преко километар. Општина се обратила држави за помоћ за изградњу последњих 2 милиона, у вредности од 20 милиона динара. На иницијативу нашег председника Вучића у сарадњи са председником општине верујем да ћемо у новембру потписати свечани уговор, чиме ће Влада определити средства Мионици за реализацију овог пројекта. Ту вест смо поделили са дивним људима из Мионице, који су ту вест прихватили са великом радошћу. Поносни смо на оно што радимо у Мионици. Договорили смо се да преостали километар општина изради потребну пројектно-техничку документацију, обрати се министарству и ми смо унапред рекли да ћемо подржати. Долазимо до 31 милион вредности које ће Министарство привреде уложити у ове деонице - рекла је Месаровић.
Председник Општине Мионица Бобан Јанковић сматра да ће овај пут побољшати квалитет живота у селу Берковац.
-Ово није само инвестиција у пут, већ у све људе овде. Најважније је да се овај пут заврши. Овај крак има 110 људи. То су велике породице, са великим бројем деце. То је нешто што живот значи за овај крај. Ово село има 29 домаћинстава и 17 деце - навео је Јанковић.
Разговор са привредницима
Министарка Месаровић је одржала састанак са градоначелником Ниша Драгославом Павловићем и представницима извођача радова и надзорним органима, у вези са праћењем динамике извођења радова на пројекту ,,Регулација – уређење корита Суводолског потока” у Нишу.
-Министарство привреде наставља да подржава локалне самоуправе и пројекте који за циљ имају инфраструктурно уређење индустријских зона, како бисмо обезбедили још боље услове за привлачење инвеститора, а све у складу са политиком нашег председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем - рекла је Месаровић.