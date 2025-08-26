ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗБАЦИО БЛОКАДЕРЕ ИЗ ЗГРАДЕ Професори утврђују у каквом је стању зграда
Прави драматичан обрт догодио се, како пише НС уживо, јутрос на Филозофском факултету у Новом Саду.
Декан Милвој Алановић, заједно са двадесетак професора, ушао је, пише НС уживо, у зграду факултета и — променио браву. Студенти који су учествовали у блокади јутрос су напустили зграду факултета, чиме је унутрашња блокада фактички окончана.
Професори који су заједно ушли у просторије, тренутно, пише НС уживо, обилазе учионице како би проценили у каквом су стању након вишемесечне обуставе наставе. Према незваничним информацијама, последња три студента напустила су зграду у јутарњим сатима. Испред факултета се и даље налази око 25 студената, али ситуација за сада, пише НС уживо, протиче мирно.
Након што су студенти јутрос напустили зграду Филозофског факултета, у просторијама је, преноси НС уживо, затечено много нереда, прљавштине и оштећења. Симболика коју су блокадери користили, укључујући израду макета сандука, оставља, пише НС уживо морбидан, секташки утисак и дубоко непримерен академском простору.
Како сазнаје НС уживо, унутар факултета у том тренутку налазило се десетак студента блокадера.
Блокада траје, подсећа НС уживо, већ месецима, а ситуација је из дана у дан све бизарнија. Јуче је унутар зграде факултета снимљена — лисица, док су се неки блокадери жалили и на вашке!
Алановићев потез многи виде као коначно решавање кризе која је паралисала наставу.
Први факултет у блокади у Новом Саду је био управо Филозофски, а блокирали су га терористи из СТАВ-а, Миле Пајић, кад је и наметнут хрватски приручник за организацију пленума „Блокадна кухарица“! Њена екипа је дакле један од покретача ове обојене револуције, у спрези са страним обавештајним службама.