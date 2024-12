ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА ЛИКВИДАЦИЈЕ ОМРАЖЕНОГ ДИРЕКТОРА? Осумњичени за убиство Брајана Томпсона био ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Према његовом LinkedIn налогу, Манђоне је радио као инжењер података на веб локацији за куповину аутомобила TrueCar, али је портпарол те компаније рекао за ЦБС Њуз да он тамо није радио од 2023. године.

Манђоне је дипломирао на Универзитету у Пенсилванији 2020. године, потврдио је портпарол тог универзитета, а магистрирао је инжењерство са смером компјутерске и информационе науке и дипломирао је инжењеринг.

На Универзитету Станфорд у Калифорнији, Манђоне је био главни саветник за програм предколегијских студија током лета 2019. године, потврђено је из тог универзитета.

Манђонеова последња позната адреса била је на Хонолулуу на Хавајима, а Сара Нехемија, која га је познавала док је живео у заједничком радном простору под називом Surfbreak у том граду, рекла је да је напустио заједницу у априлу 2022. због повреде леђа коју су погоршали сурфовање и планинарење.

Слика на Манђонеовом налогу на платформи Икс показује рендгенски снимак кичме, што се односи на претходну операцију.





#LuigiMangione was found with a:



-Similar gun, but completely different than the one used to kill #BrianThompson

- Fake ID, but unsure if it’s the same fake ID that was used at the hostel

- Similar, but completely different neck warmer/mask



🤔How are these all the same person? pic.twitter.com/z1CtxBRGqB

— ⚫️ (@BrokeButBarking) December 10, 2024