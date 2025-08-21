НАША МЛАДОСТ ЗНА ДА МОРАМО БИТИ ЗАЈЕДНО У ВРЕМЕНУ НАЈВЕЋИХ ИЗАЗОВА Министарка Месаровић са младима испред Народне скупштине: Љубав према отаџбини може да победи свако зло
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић посетила је младе испред Народне скупштине и провела са њима вече у разговору.
-Наши људи. Наша младост. Важне животне лекције су научили претходних девет месеци, док су они блокадери плаћеници покушавали да нам униште државу.
Схватили су да у временима највећих изазова морамо бити заједно, снажни и истрајни, јер само тако можемо сачувати оно што нам је највредније – нашу Србију.
Научили су да су част и поштење изнад свега, да истина, вредан рад и љубав према отаџбини могу да победе свако зло, без обзира колико оно било велико.
Никада нећемо одустати од борбе за нашу Србију, за још бољу будућност свих наших грађана, следећи визију нашег председника Александра Вучића и политику Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем. То је наша обавеза будућим генерацијама- поручила је министарка.